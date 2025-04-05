İstanbul-Bodrum uçağına yıldırım isabet etti
Bodrum Milas Havalimanı'na iniş yapamayan Sabiha Gökçen-Bodrum seferini yapan Pegasus uçağı, Dalaman Havalimanı'na yönlendirildi. Hava şartlarının düzelmesinin ardından Bodrum seferini tamamlamak için kalkış yapan uçağa bu sefer de yıldırım isabet etti.
Ege bölgesinde etkili olan olumsuz hava koşulları ve Kümülonimbus olarak adlandırılan CB bulutları hava ulaşımını olumsuz etkiliyor.
Edinilen bilgiye göre olumsuz hava koşulları nedeniyle Bodrum Milas Havalimanı'na iniş yapamayan Pegasus Havayolları'nın Sabiha Gökçen- Bodrum uçağı, Dalaman Havalimanı'na yönlendirildi. İnişini sorunsuz bir şekilde gerçekleştirdi.
OLUMSUZ BİR DURUMA RASTLANILMADI
Bodrum'daki hava şartlarının düzelmesini bekleyen uçak bir süre sonra Bodrum seferini tamamlamak için Dalaman Havalimanı'ndan kalkış yaptı. Bu seferde uçağa yıldırım isabet etti.
Uçak sorunsuz bir şekilde Bodrum Havalimanı'na inişini tamamladı. Yıldırım isabet eden uçakta teknik ekip inceleme yaparken olumsuz bir duruma rastlanılmadı.
Etiketler: #uçak #Pegasus Havayolları #hava
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