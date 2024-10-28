İstanbul boğaz ulaşımına sis engeli: Vapur seferleri iptal oldu

İstanbul Boğazı’nda etkili olan sis nedeniyle Şehir Hatları, bazı vapur seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

İstanbul boğaz ulaşımına sis engeli: Vapur seferleri iptal oldu
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İHA
Yayınlanma: 28.10.2024 - 08:09

İstanbul’da gece saatlerinde başlayan sis, sabah saatlerinde de etkisini sürdürmeye devam etti.

Şehir Hatları’ndan yapılan açıklamada ise bazı vapur seferlerinin iptal edildiği duyuruldu. Şehir Hatları’ndan yapılan açıklamada, “Elverişsiz hava koşulları sebebiyle aşağıdaki seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır” denildi. 

Seferi askıya alınan hatlar; 

Küçüksu - İstinye Hattı 

İstinye - Çubuklu Arabalı Vapur Hattı 

Boğaz Geliş Hattı 

Rumeli Kavağı - Eminönü Hattı 

Beykoz - Sarıyer Hattı 

Kanlıca - Küçüksu - Beşiktaş - Kabataş Hattı 

Aşiyan - Anadolu Hisarı - Küçüksu Ring Hattı

BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “İstanbul Boğazı gemi trafiği, kısıtlı görüş (sis) nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındı” denildi.


Etiketler: #İstanbul Boğazı #Sis

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