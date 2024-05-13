İstanbul Boğazı Belediyeler Birliği Başkanlığı AKP’den CHP’ye geçti

Daha önce başkanlığını Üsküdar'ın AKP'li eski başkanı Hilmi Türkmen'in yaptığı İstanbul Boğazı Belediyeler Birliği Başkanlığı görevi, Beşiktaş'ın CHP'li Belediye Başkanı Rıza Akpolat'a geçti.

ANKA
Yayınlanma: 13.05.2024 - 15:57
İstanbul Boğazı Belediyeler Birliği Başkanlığı AKP’den CHP’ye geçti
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Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Üsküdar Belediyesi Meclis Salonu'nda yapılan seçimle İstanbul Boğazı Belediyeler Birliği Başkanı oldu. 

Yeni görevine ilişkin bir açıklama yapan Rıza Akpolat, ''Desteğini esirgemeyen, başta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu olmak üzere, birlik üyesi tüm belediye başkanlarıma ve meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Boğaz’ın tarihi ve doğal mirasını muhafaza ederek gelecek nesillere aktarmaya devam edeceğiz'' dedi.

Akpolat'ın İstanbul Boğazı Belediyeler Birliği Başkanı olması üzerine aynı zamanda eski birlik başkanı da olan Hilmi Türkmen'e karşı Üsküdar'da seçimi farkla kazanan Sinem Dedetaş da tebrik mesajı yayınladı. Dedetaş, Akpolat'a başarılar diledi.

İSTANBUL BOĞAZI BELEDİYELER BİRLİĞİ NEDİR?

İstanbul Boğazı Belediyeler Birliği 2001 yılında “birlik” sıfatıyla kuruldu. Birlik, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Beyoğlu Belediyesi, Beşiktaş Belediyesi, Fatih Belediyesi, Sarıyer Belediyesi, Beykoz Belediyesi ve Üsküdar Belediyesi’nin üyeliklerinden oluşuyor. Her belediyenin kendi meclisinde seçtiği 2 asil ve 2 yedek meclis üyesi, birlik meclis üyesi olarak görevlendiriliyor.

İstanbul Boğazı'nın tarihi ve doğal güzelliğini koruyup, gelecek nesillere ulaşmasını sağlamayı hedefleyen bir kuruluş olarak nitelenen İstanbul Boğazı Belediyeler Birliği, Boğaz’a özgü tüm değerleri koruma ve yaşatmaya çalışmanın yanı sıra Boğaz’ın mimari dokusu, imar durumu, Boğaz sularındaki canlı çeşitliliğinin korunması, turistik, kültürel, sportif faaliyetlerin düzenlenmesi, ulaşım imkanlarının koordinasyonu gibi konularda işbirliği yapılmasını öngörüyor.


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