İstanbul Boğazı sis altında...

İstanul Boğazı'nda sabah saatlerinde sis etkili oldu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sis altında kaldı.

İstanbul Boğazı sis altında...
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DHA
Yayınlanma: 18.01.2025 - 10:50

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan sis, gündüz de etkisini sürdürüyor.

Sis nedeniyle boğazda görüş mesafesi düştü.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih sultan Mehmet Köprüsü sis altında kaldı.

Üsküdar'da da sis etkili oldu.


Etiketler: #Boğaz #İstanbul Boğazı #Sis

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