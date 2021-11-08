İstanbul Boğazı, transit gemi geçişlerine kapatıldı
İstanbul Boğazı'nda etkili olan sis nedeniyle transit gemi geçişleri askıya alındı.
Sabah saatlerinden itibaren kent genelinde de etkili olan sis, İstanbul Boğazı'nda görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.
Yoğun sis nedeniyle İstanbul Boğazı saat 14.45 itibariyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine durduruldu.
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