İstanbul Boğazı yeniden gemi trafiğine açıldı

Yayınlanma: 30.03.2024 - 07:42

Güncelleme: 30.03.2024 - 07:42

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; “Dümen arızası yapan “Sea Turtle” isimli genel kargo gemisi, İstanbul Boğazı’nda emniyetli bir bölgeye alınmıştır. İstanbul Boğazı’nda gemi trafiği Güney-Kuzey yönlü olarak saat 00:20 itibariyle gemi trafiğine açılmıştır” denildi.