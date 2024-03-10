Son dakika... İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı.

AA
Yayınlanma: 10.03.2024 - 07:53
Son dakika... İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı
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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yapılan bilgilendirmede, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin 04.15 itibarıyla askıya alındığı bildirildi.


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