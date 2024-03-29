Son Dakika... Kargo gemisi arızalandı: İstanbul Boğazı'nda trafik askıya alındı
Son dakika haberi... Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, bir kargo gemisinin dümen arızası yaşaması nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin çift yönlü ve geçici olarak askıya alındığını duyurdu.
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada "İstanbul Boğazı gemi trafiği, Kandilli önlerinde SEA TURTLE isimli genel kargo gemisinin dümen arızası yaşaması nedeniyle; çift yönlü ve geçici olarak askıya alınmıştır" denildi.
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