İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı!

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları nedeniyle İstanbul Boğazı gemi trafiği çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı.

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı!
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AA
Yayınlanma: 29.10.2024 - 10:44

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin belirli süreyle yapılamayacağını duyurdu.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla askıya alınan seferler şöyle açıklandı:

Kuzey-güney: 00.20-19.20

Güney-kuzey: 10.00-23.59


Etiketler: #29 Ekim #Boğaz #gemi trafiği #İstanbul

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