İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı!
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları nedeniyle İstanbul Boğazı gemi trafiği çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin belirli süreyle yapılamayacağını duyurdu.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla askıya alınan seferler şöyle açıklandı:
Kuzey-güney: 00.20-19.20
Güney-kuzey: 10.00-23.59
Etiketler: #29 Ekim #Boğaz #gemi trafiği #İstanbul
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