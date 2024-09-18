İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü durduruldu, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi.

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı
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AA
Yayınlanma: 18.09.2024 - 10:51

İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği, Haydarpaşa Limanı'ndan kalkış yapacak gemi kurtaran römorkörü yedeğindeki yüzer havuzla toplam 392 metrelik yedek boyuna sahip yedekli geçiş nedeniyle çift yönlü askıya alındı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Haydarpaşa Limanı'ndan kalkış yapacak olan gemi kurtaran römorkörü yedeğindeki PD-30 isimli yüzer havuzla birlikte toplam 392 metrelik yedek boyuna sahip yedekli geçiş dolayısıyla transit gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alınmıştır" ifadeleri yer aldı.


Etiketler: #gemi trafiği #İstanbul Boğazı #Boğaz

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