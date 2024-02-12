İstanbul-Bursa seferini yapan deniz otobüsünde korku dolu anlar: 'Sakin olun' çağrıları yapıldı
İstanbul-Bursa arası ulaşımı sağlayan deniz otobüsü, şiddetli rüzgar sonrası çıkan dalgalarda sarsıldı. Panik anları yolcular tarafından anbean kaydedilirken sürekli ‘sakin olun’ çağrıları yapıldı.
İstanbul-Bursa arasındaki ulaşımı sağlayan deniz otobüsü, dün şiddetli rüzgar sonrası çıkan dalgalar ile sarsılırken, feribotta bulunan yurttaşlar korku dolu anlar yaşadı.
Panik yapan yurttaşlara sürekli ‘sakin olun’ anonsları yapılırken yolcular o anları cep telefonu ile görüntüledi.
Görüntüler ise dalgaların şiddetini gözler önüne serdi.
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