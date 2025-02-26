İstanbul Büyükçekmece'de acı olay: Parkta uyuyan kişi donarak öldü

Büyükçekmece'deki parkta gece alkol alarak uyuyan bir kişi donarak hayatını kaybetti.

İstanbul Büyükçekmece'de acı olay: Parkta uyuyan kişi donarak öldü
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AA
Yayınlanma: 26.02.2025 - 11:00

Mimar Sinan Mahallesi'ndeki Atatürk Parkı'nda sabah saatlerinde parkta yatan bir kişiyi gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, kimliği belirlenen S.Ö.'nün yaşamını yitirdiği belirlendi.

TEDAVİSİ BİTMEDEN HASTANEDEN AYRILMIŞ

S.Ö.'nün dün parkta alkol alarak rahatsızlandığı ve hastaneye kaldırıldığı ancak tedavisi bitmeden hastaneden ayrıldığı da tespit edildi.

Donarak öldüğü belirtilen S. Ö.'nün cesedi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


Etiketler: #Adli Tıp Kurumu #112 Acil #Alkol

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