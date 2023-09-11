İstanbul D-100'de 'at' paniği: Polisler ikna etmeye çalıştı

Yayınlanma: 11.09.2023 - 10:34

Güncelleme: 11.09.2023 - 11:24

İstanbul’da sabah saatlerinde trafikte ilginç anlar yaşandı. İstanbul D-100 Karayolu'na giren 2 at Avcılar’dan Bakırköy’e kadar koştu.

Yolda atları gören sürücüler şoke oldu. Trafik polisi ekipleri, önce Bahçelievler Yenibosna'da daha sonra Bakırköy'deki yolu trafiğe kapatarak atları yakalamaya çalıştı.

Sonunda Bakırköy’de kontrol altına alınan atlar yan yola alındı. Güvenliği sağlanan D-100 Karayolu ve ve yan yolda trafik akışı tekrar verilmeye başladı.