İstanbul'da 'Black Friday' yoğunluğu: İndirim için mağazalara akın ettiler

28.11.2025 13:55:00
DHA
İstanbul'da 'Black Friday' (Efsane Cuma) yoğunluğu yaşanıyor. Başta giyim olmak üzere ürünlerde yarı yarıya ulaşan fiyat indirimlerinden satın almak isteyenler mağazalara akın etti.

Alışveriş sektöründe birçok firmanın markalarında yüksek oranda indirimler gerçekleştirdiği 'Black Friday' indirimleri tüm dünyayla aynı anda Türkiye'de de başladı.

Esenyurt ve Fatih'teki alışveriş merkezlerinde çok sayıda mağazanın yüzde 50'lere varan indirimler yaptığı görüldü. Mağazalar müşteri çekebilmek için vitrinlerine 'Black Friday' ile ilgili bilgilendirici afişler koydu.

İndirimleri takip eden çok sayıda kişi mağazalara alışveriş yapmaya gitti. İndirim yapan mağazalarda ise yoğunluk gözlemlendi. 

