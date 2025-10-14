Cumhuriyet Gazetesi Logo
İstanbul’da ’Dağ Grup’ operasyonu: 60 kişi hakkında gözaltı kararı

İstanbul’da ’Dağ Grup’ operasyonu: 60 kişi hakkında gözaltı kararı

14.10.2025 09:46:00
Güncellenme:
İHA
Takip Et:
İstanbul’da ’Dağ Grup’ operasyonu: 60 kişi hakkında gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, Dağ Grup şirketi altında suç örgütü faaliyeti göstererek 1 milyar 300 milyon liradan fazla suç geliri elde ettikleri ve gelirleri çeşitli yöntemlerle akladıkları iddiasıyla 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında 255 taşınmaz, 60 araç, 24 şirket ortaklık payı ve şüphelilerin banka hesapları ile kripto varlıklarına el konuldu.

Fatih Laleli’de bulunan Dağ Grup çatısı altında şirket ve şahıslara yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Libya başta olmak üzere bazı ülkelerle yapılan para alışverişlerinin çeşitli ödeme sistemleri aracılığıyla şirketler üzerinden tekellere alındığı, yasa dışı yollarla temin edilen yabancı banka kartlarının pos cihazlarında hayali işlemler karşılığında kullanıldığı öne sürüldü.

'KARA PARA AKLAMA' İDDİASI

Soruşturma kapsamında, şüphelilerin 47 milyar liradan fazla işlem hacmi neticesinde alınan komisyonlardan toplamda 1 milyar 300 milyon liradan fazla suç geliri elde ettikleri, elde edilen paraların şirketlere aktarılması noktasında fatura düzenleme, yasal defterlere kayıt gibi yollarla ticari bir faaliyet kapsamında elde edildiği izlenimi verilmeye çalışıldığı, sisteme sokulan söz konusu suç gelirlerinin ise çeşitli yöntemlerle aklandığı iddia edildi.

60 KİŞİYE GÖZALTI

Soruşturma çerçevesinde "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "tefecilik", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ve "6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun’un 28. Maddesine Muhalefet" suçlarından 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ayrıca 255 taşınmaz, 60 araç, 24 şirket ortaklık payı ve şüphelilerin banka hesapları ile kripto varlıklarına el konuldu. Şüphelilerin yakalanması, iş yerleri ve ikametlerinde arama yapılması, suçta kullanılan dijital materyallere ve belge niteliğindeki delillere el konulmasına yönelik işlemlerin ise sürdüğü öğrenildi.

İlgili Konular: #kara para aklama

İlgili Haberler

CHP’li Tan: KKTC’yi kara para aklama merkezi hâline getirdiler
CHP’li Tan: KKTC’yi kara para aklama merkezi hâline getirdiler CHP’li Namık Tan, KKTC’deki yasa dışı ilişkiler ağı iddialarına ilişkin, “Bakanlık yarım yamalak bir yalanlama çabasına giriyor; kamuoyunu ve medyayı açık şekilde tehdit ediyor” dedi.
MASAK'tan 'kara para ağı' iddialarına ilişkin açıklama
MASAK'tan 'kara para ağı' iddialarına ilişkin açıklama MASAK, Türkiye’nin kara para ile mücadelede uluslararası standartları karşıladığını belirterek, 2023-2024 yıllarında ödeme ve elektronik para kuruluşlarına toplam 1,3 milyar TL ceza kesildiğini duyurdu.
Türkiye'nin kara para ağı: Sadece Kuzey Kıbrıs değil! Irak, Libya...
Türkiye'nin kara para ağı: Sadece Kuzey Kıbrıs değil! Irak, Libya... CHP’li Özgür Karabat, Türkiye’nin uluslararası kara para ağına sürüklendiğini belirterek, 'Bir kişinin çıkarı için ülke ateşe atılıyor' dedi.