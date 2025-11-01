Cumhuriyet Gazetesi Logo
İstanbul'da dehşet... Tartıştığı oğlunu ve kardeşini bıçaklayarak öldürdü!

İstanbul'da dehşet... Tartıştığı oğlunu ve kardeşini bıçaklayarak öldürdü!

1.11.2025 08:45:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
İstanbul'da dehşet... Tartıştığı oğlunu ve kardeşini bıçaklayarak öldürdü!

Ümraniye'de cinnet getiren Fatih Y. bilinmeyen bir nedenle tartıştığı 9 yaşındaki oğlu H.Y.Y. ile kardeşi Metin Y.'yi bıçaklayarak öldürdü. Olay sonrası kaçan Fatih Y. polis ekipleri tarafından yakalandı.

İstanbul'un Ümraniye ilçesine bağlı Atakent Mahallesi Güleryüz Sokak’ta bulunan bir apartmanda saat 21.00 sıralarında aile faciası yaşandı.

İddiaya göre; sinir hastası olduğu belirtilen Fatih Y., henüz bilinmeyen bir nedenle çocuklarıyla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine cinnet getiren Fatih Y., 9 yaşındaki oğlu H.Y.Y.’ye bıçakla saldırdı.

Büyük oğlu durumu aynı apartmanda yaşayan amcası Metin Y.'ye bildirerek yardım istedi. Eve gelen Metin Y., olaya müdahale etmek isterken kardeşi Fatih Y. tarafından bıçaklandı.

GÖZALTINA ALINDI!

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde H.Y.Y. ile Metin Y.’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından cenazeler otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay sonrası kaçan Fatih Y., polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Image

İlgili Konular: #İstanbul #Cinayet #Ümraniye

İlgili Haberler

Siirt'te tartışma katliama dönüştü... Ailesine kurşun yağdırdı: Ölü ve yaralılar var!
Siirt'te tartışma katliama dönüştü... Ailesine kurşun yağdırdı: Ölü ve yaralılar var! Kurtalan ilçesinde O.A. adlı şahıs, tartışma yaşadığı ailesine tabancayla ateş etti. Eşi ve amcası olay yerinde hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Beyoğlu'nda dehşet: 13 yaşındaki çocuk, arkadaşını boynundan bıçakladı!
Beyoğlu'nda dehşet: 13 yaşındaki çocuk, arkadaşını boynundan bıçakladı! İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde 13 yaşındaki bir çocuk, tartıştığı okul arkadaşını sokak ortasında boynundan bıçaklayıp yaraladı. Saldırgan çocuğun, öğrencileri "Yarın sabah okulda katliam var" diyerek tehdit ettiği de iddia edildi.
Mardin'de dehşet olay: 11 yaşındaki çocuk asılı halde ölü bulundu!
Mardin'de dehşet olay: 11 yaşındaki çocuk asılı halde ölü bulundu! Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, 11 yaşındaki Mahmut Atilla Sever evde asılı halde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.