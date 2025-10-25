Cumhuriyet Gazetesi Logo
İstanbul'da facianın eşiğinden dönüldü... Fabrikanın istinat duvarı çöktü!

İstanbul'da facianın eşiğinden dönüldü... Fabrikanın istinat duvarı çöktü!

25.10.2025 15:05:00
Güncellenme:
İHA
Takip Et:
İstanbul'da facianın eşiğinden dönüldü... Fabrikanın istinat duvarı çöktü!

Küçükçekmece’de etkili olan sağanak yağışın ardından bir dondurma fabrikasının istinat duvarı çöktü. Olay yerinde herhangi vatandaşın bulunmaması olası bir faciayı önlerken, 3 kamyonette maddi hasar oluştu.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesine bağlı Halkalı Merkez Mahallesi'nde gece saat 04.00 sıralarında korku dolu anlar yaşandı.

Edinilen bilgiye göre; etkili olan sağanak yağışın ardından cadde üzerinde biriken yağmur suları duvarı aşarak bir dondurma fabrikasının bahçesine aktı.

Yağış nedeniyle yumuşayan toprak sonrası ise, istinat duvarı fabrikaya ait 3 kamyonetin üzerine devrildi. Araçlarda ve bahçe duvarında maddi hasar meydana gelirken, o esnada herhangi yurttaşın olay yerine bulunmaması olası bir faciayı önledi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmaların ardından can kaybı ve yaralanmanın meydana gelmediği belirlendi.

İlgili Konular: #İstanbul #fabrika #çökme #istinat duvarı

İlgili Haberler

İstanbul'da sıcak dakikalar... İstinat duvarı üç aracın üzerine çöktü!
İstanbul'da sıcak dakikalar... İstinat duvarı üç aracın üzerine çöktü! Maltepe ilçesinde gece saatlerinde etkili olan yağışın ardından kaldırım ve istinat duvarı park halindeki 3 otomobilin üzerine çöktü. Olayda yaralanan olmazken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Vatan Caddesi'nde yol çöktü... Taksi takla attı: Yaralı var!
Vatan Caddesi'nde yol çöktü... Taksi takla attı: Yaralı var! İstanbul'da gece boyu etkili olan yağış nedeniyle sabaha karşı Vatan Caddesi’nde yol çökmesi meydana geldi. Çökmenin ardından şoförünün açılan çukura düşmemek için yaptığı manevra sonrası kontrolden çıkan taksi takla attı. Yaralanan taksi şoförü hastaneye kaldırıldı.
İstanbul'da sıcak dakikalar: 5 katlı binanın iki balkonu çöktü!
İstanbul'da sıcak dakikalar: 5 katlı binanın iki balkonu çöktü! Bayrampaşa'da yaklaşık 1 yıl önce kentsel dönüşüm nedeniyle boşaltılan 5 katlı binanın 2 balkonu park halindeki 2 aracın üzerine çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken araçlarda büyük çaplı hasar oluştu.