Cumhuriyet Gazetesi Logo
İstanbul'da IŞİD operasyonu: 8 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da IŞİD operasyonu: 8 kişi gözaltına alındı

13.01.2026 09:28:00
Güncellenme:
İHA
Takip Et:
İstanbul'da IŞİD operasyonu: 8 kişi gözaltına alındı

İstanbul’da terör örgütü IŞİD'e fon topladığı ve IŞİD mensupları ile irtibatları bulunduğu iddia edilen 8 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü IŞİD'in finansal faaliyetlerinin tespit ve deşifresine yönelik çalışma yürüttü.

Çalışmalar kapsamında IŞİD'e fon toplayıcı pozisyonunda olduğu değerlendirilen A.G. isimli şahsın Suriye çatışma bölgelerinde IŞİD yanlısı olarak faaliyet gösteren şahıslara ve İstanbul’daki IŞİD yanlısı şahıslar için "infak" adı altında para topladığı yönünde bilgiler elde edildi.

Bu kapsamda B.A., B.K., D.Ç., H.D., M.G., O.E., S.A. ve H.M.C. isimli toplam 8 şüpheli şahsın MASAK ve HTS verileri üzerinde yapılan incelemelerde IŞİD bağlantısı nedeniyle daha önce adli işlem görmüş şahıslarla para transferleri yaptığı ve irtibatlarının bulunduğu belirlendi.

Düzenlenen operasyon ile 8 şüpheli de yakalanırken, dijital materyallere el konuldu.

İlgili Konular: #IŞİD #Terör örgütü

İlgili Haberler

Yargıtay’ca terör örgütü sayılan hilafetçi Hizbuttahrir gençlere yönelik ‘Selefilik’ çalışmalarını sürdürüyor
Yargıtay’ca terör örgütü sayılan hilafetçi Hizbuttahrir gençlere yönelik ‘Selefilik’ çalışmalarını sürdürüyor Yargıtay’ca terör örgütü sayılan Hizbuttahrir’in Türkiye yapılanması Köklü Değişim Dergisi, Türkiye genelinde gençlere yönelik çalışmalara başladı. Derginin gençlik yapılanması “Neslini ve geleceğini İslam ile koru” kampanyası kapsamında yurt genelinde gençlere yönelik “selefi” düşünce aşılamaya çalışıyor. Bunun yanı sıra dergi Antalya’da ise Gazze gündemiyle bir hilafet konferansı düzenledi.
Eylem ve cemaatler arası temaslarla Selefilik yükseliyor: Hizburtahrir ve Ebu Hanzala grubu
Eylem ve cemaatler arası temaslarla Selefilik yükseliyor: Hizburtahrir ve Ebu Hanzala grubu Gazze eylemleri üzerinden sahaya çıkan Hizbuttahrir ve Ebu Hanzala grubu, cemaatlerle işbirliği arayışına girdi. Örgütlerin hilafetçi ideolojileri, geçmişteki faaliyetleri, cemaat diplomasisi ve güvenlik raporlarına yansıyan uyarılar, yeni bir paralel yapı tartışmasını gündeme taşıdı.
Selefilik, sokak çalışmalarını arttırarak, laik düzene karşı etkinlikler düzenliyor: Laik düzene karşı sokak çalışması!
Selefilik, sokak çalışmalarını arttırarak, laik düzene karşı etkinlikler düzenliyor: Laik düzene karşı sokak çalışması! Selefi Hizbuttahrir’in Köklü Değişim Dergisi’nin gençlik yapılanması saha çalışmaları kapsamında laiklik karşıtı etkinliklerini sürdürüyor. Gençlik yapılanması saha çalışmaları kapsamında “Bir asırdır laik düzen gençliğin ruhuna zehir akıttı. Uyuşturucu özgürlük diye pazarlanırken, kumar şans oyunu diye meşrulaştırılırken, alkol modernlik ambalajıyla dayatılırken, diziler, filmler, sosyal medya gençliği suç ve ahlaksızlıkla beslerken bu sistem gençliğimizi hedefsiz, gayesiz, şahsiyetsiz bir hale getirdi” anlatımı yapılıyor.