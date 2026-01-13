İstanbul'da IŞİD operasyonu: 8 kişi gözaltına alındı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü IŞİD'in finansal faaliyetlerinin tespit ve deşifresine yönelik çalışma yürüttü.

Çalışmalar kapsamında IŞİD'e fon toplayıcı pozisyonunda olduğu değerlendirilen A.G. isimli şahsın Suriye çatışma bölgelerinde IŞİD yanlısı olarak faaliyet gösteren şahıslara ve İstanbul’daki IŞİD yanlısı şahıslar için "infak" adı altında para topladığı yönünde bilgiler elde edildi.

Bu kapsamda B.A., B.K., D.Ç., H.D., M.G., O.E., S.A. ve H.M.C. isimli toplam 8 şüpheli şahsın MASAK ve HTS verileri üzerinde yapılan incelemelerde IŞİD bağlantısı nedeniyle daha önce adli işlem görmüş şahıslarla para transferleri yaptığı ve irtibatlarının bulunduğu belirlendi.

Düzenlenen operasyon ile 8 şüpheli de yakalanırken, dijital materyallere el konuldu.