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İstanbul'da IŞİD operasyonu: Sosyal medyada El Kaide paylaşımları yapmışlar!

İstanbul'da IŞİD operasyonu: Sosyal medyada El Kaide paylaşımları yapmışlar!

18.06.2026 08:46:00
Güncellenme:
DHA
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İstanbul'da IŞİD operasyonu: Sosyal medyada El Kaide paylaşımları yapmışlar!

İstanbul'da, IŞİD silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nce, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile müşterek olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda; IŞİD silahlı terör örgütü ile bağlantılı olduğu ve geçmiş dönemde örgüt mensubu olarak faaliyet gösteren El Kaide terör örgütü yanlısı olarak sosyal medyada paylaşımlarda bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Gerçekleştirilen operasyon sonucunda, 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, ikametlerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

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