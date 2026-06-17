MİT'ten operasyon: IŞİD'in medya yapılanması sorumlusu yakalandı

MİT’in istihbari çalışmaları sonucunda, Ahmet Kazancı’nın Türkiye’den Afganistan-Pakistan alanına geçerek IŞİD’in Horasan Vilayeti'ne (ISKP) katıldığı tespit edildi.

Kazancı’nın IŞİD’e ait kamplarda aktif görev yaptığı saptandı. Kazancı’nın, Türkiye’den Afganistan-Pakistan alanına örgüt unsuru aktarımında aktif rol oynayan ve Pakistan’da yakalanarak Türkiye’ye getirilen IŞİD’in Türk Medya Sorumlusu 'Abu Yasir Al Turki' kod adlı Özgür Altun ile birlikte faaliyet yürüttüğü belirlendi. Ayrıca Kazancı’nın, Özgür Altun’un yakalanmasının ardından yerine geçerek örgütsel faaliyetleri devraldığı da belirlendi.

TÜRKİYE'YE GİRİŞ YAPTIĞI TESPİT EDİLDİ

Ahmet Kazancı’nın, Pakistan’da IŞİD unsurlarına yönelik düzenlenen hava saldırılarından sağ olarak kurtulduğu, Afganistan-Pakistan alanında IŞİD bünyesinde aldığı eğitimler ve örgütsel faaliyetleri sonrası illegal yollardan Türkiye’ye giriş yapıp, örgütsel çalışmalarını sürdürmeyi planladığı öğrenildi. Bunun üzerine MİT, operasyon için düğmeye bastı. Örgütsel faaliyetleri takip edilen 'Abu Ubeyde/Abu İbrahim' kod adlı Ahmet Kazancı, sınır bölgesinde düzenlenen operasyon ile yakalandı.

FAALİYETLERİ İTİRAF ETTİ

Ahmet Kazancı, ifadesinde; Türkiye’den Afganistan-Pakistan alanına yönelik örgüt aktarımını yöneten Özgür Altun ile ilişkisini, IŞİD bünyesinde aldığı silahlı ve dini çeşitli eğitimleri, IŞİD adına yürüttüğü medya/propaganda faaliyetleri kapsamındaki görevlerini itiraf ederek, detaylarını aktardı. Operasyon ile IŞİD’in Türkiye’ye yönelik eylem planlamalarının akamete uğratıldığı, IŞİDD’in unsur kazanımının deşifre olduğu ve eylem planlamalarının ele geçirilmesinin sağlandığı aktarıldı.