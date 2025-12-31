İstanbul'da kar alarmı! Valilik akşam saatleri için uyardı: Hangi ilçelerde etkili olacak?

Cumhuriyet Gazetesi Logo
31.12.2025 13:35:00
İstanbul Valiliği, kentte akşam saatleri itibariyle başlaması beklenen kar yağışı için uyardı. Valilik açıklamasına göre yağışın özellikle Anadolu yakasındaki ilçeler ve Sarıyer ile Arnavutköy çevresinde etkili olması bekleniyor.

İstanbul Valiliği, kentte akşam saatleri itibariyle başlayıp yarın öğlene kadar devam etmesi beklenen kar yağışıyla ilgili uyarı açıklaması yaptı.

Valilik açıklamasına göre yağışın özellikle Şile, Beykoz, Ümraniye, Çekmeköy, Sultanbeyli, Sancaktepe, Pendik İlçelerinin yüksek ve kuzey kesimleri, Sarıyer’in Kuzeyi, Arnavutköy ve çevresinde, yerde örtü oluşturacak şekilde etkili olması tahmin ediliyor.

Valilik açıklaması şöyle: 

"İstanbul’da akşam saatlerinden sonra meydana gelebilecek kar yağışına dikkat ❗️

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre;

İstanbul’da etkili olan soğuk ve yağışlı havanın, bugün akşam saatlerine kadar yağışa ara vereceği; akşam saatlerinden sonra ise kar yağışı şeklinde yeniden başlayacağı tahmin edilmektedir.

Kar yağışının sabaha karşı yoğunluğunu artırarak öğle saatlerine kadar zaman zaman  kuvvetli şekilde etkili olması beklenmektedir. 

Kar yağışı özellikle Şile, Beykoz, Ümraniye, Çekmeköy, Sultanbeyli, Sancaktepe, Pendik İlçelerinin yüksek ve kuzey kesimleri, Sarıyer’in Kuzeyi, Arnavutköy ve çevresinde, yerde örtü oluşturacak şekilde etkili olması tahmin edilmektedir.

Meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

