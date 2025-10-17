Cumhuriyet Gazetesi Logo
İstanbul'da korku dolu anlar... Devrettiği kuaför salonuna kurşun yağdırdı!

İstanbul'da korku dolu anlar... Devrettiği kuaför salonuna kurşun yağdırdı!

17.10.2025 10:28:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
İstanbul'da korku dolu anlar... Devrettiği kuaför salonuna kurşun yağdırdı!

Maltepe ilçesinde bir kişi iddiaya göre; devrettiği kuaför salonuna pompalı tüfekle ateş açtı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinde hasar meydana geldi. Olayın ardından kaçan şüpheli O.K., polis ekiplerince aynı gece yakalanarak gözaltına alındı. Olay anı hem cep telefonu hem de güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Maltepe ilçesine bağlı Küçükyalı Mahallesi Bağdat Caddesi'ndeki kuaför salonunda dün saat 21.30 sıralarında silahlı saldırı meydana geldi.

İddiaya göre; O.K., daha önce kayınbiraderi olan Ş.Y.’ye devrettiği kuaför salonuna pompalı tüfekle ateş açtı. Olay sırasında iş yerinde kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iş yerinin camlarında 7 adet mermi girişi tespit etti. Saldırı sonrası şüpheli olay yerine geldiği cipi bırakarak yaya olarak kaçtı.

Polis ekipleri, şüphelinin yakınları olan M.E. ve S.E.'nin olay yerine yakın bir adreste ikamet ettiğini tespit etti. Adrese yapılan baskında M.E., olayda kullanılan pompalı tüfeği polise teslim etti. Ancak şüpheli O.K., evde bulunamadı. Yürütülen geniş çaplı operasyonda polis ekipleri, şüpheliyi aynı gece saklandığı başka bir adreste gözaltına alındı.

SALDIRI ANI KAMERADA

O.K.'nin pompalı tüfekle iş yerine ateş ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde O.K.'nin çevredekilerin 'Abi yapma' uyarılarına aldırış etmeden iş yerine defalarca ateş ettiği görülüyor.

İlgili Konular: #Maltepe #saldırı #pompalı tüfek #Kuaför

İlgili Haberler

Elazığ’da gazeteciye pompalı tüfekli saldırıda yeni gelişme!
Elazığ’da gazeteciye pompalı tüfekli saldırıda yeni gelişme! Gazeteci Mehmet Nafiz Koca’yı, pompalı tüfekle bacağından yaralayan R.A. yakalandı. R.A.’nın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği aktarıldı.
Anbean kaydedildi... Adana'da oyun salonuna pompalı tüfekli saldırı!
Anbean kaydedildi... Adana'da oyun salonuna pompalı tüfekli saldırı! Seyhan ilçesinde, bir kişi sahibiyle husumetli olduğu oyun salonuna pompalı tüfekle saldırdı. Saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Kayseri'de pompalı tüfekle evi kurşunladılar!
Kayseri'de pompalı tüfekle evi kurşunladılar! Kocasinan ilçesinde kimliği belirsiz şahısların pompalı tüfekle açtığı ateş eve isabet etti. Saçmalar evin duvarına ve camına zarar verirken, olayda yaralanan olmadı.