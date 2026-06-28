İstanbul'da 'Onur Yürüyüşü' ablukası: Taksim ve Kadıköy'de eylem yasağı kararı alındı, metro istasyonları kapatıldı

34. İstanbul LGBTİ+ Onur Yürüyüşü için yine peş peşe yasak kararları geldi.

Kadıköy ve Beyoğlu kaymakamlıkları eylem ve toplanma yasağı kararı alırken; Taksim ve Şişhane metro istasyonları ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı, İstanbul Valiliği'nin isteği üzerine ulaşıma kapatıldı.

METRO DURAKLARI KAPATILDI

Metro İstanbul, sosyal medyadan yaptığı duyuruda, şunları kaydetti:

"İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda 28 Haziran Pazar günü saat 10.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar; - M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu ve - F1 Taksim-Kabataş Füniküler hattımız işletmeye kapalı olacaktır. - M2 hattımızın Şişhane istasyonunun Kasımpaşa çıkışı dışındaki tüm giriş çıkışları yolcu kullanımına kapalı olacaktır. Araçlarımız Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir."

KADIKÖY KAYMAKAMLIĞI'NDAN EYLEM YASAĞI KARARI

Kadıköy Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada ise, şu ifadelere yer verildi:

"LGBTİ+ Onur Ayı" adı altında 28.06.2026 Pazar günü söz konusu etkinliklere katılacak grupların aynı içerik altında ve farklı grupların benzer minvalde yapacakları toplanma, basın açıklaması, araç kaldırma, miting, etkinlik, yürüyüş, oturma eylemi, insan zinciri oluşturma vb. tarz eylemlerin ve bu eylemlere davet için toplanma, çağrıda bulunma, bildiri dağıtma, stant açma vb. tüm eylem/etkinliklerin idaremiz Kadıköy sınırları içerisinde; caddelerde, sokaklarda, meydanlarda, ana arter yollarda, devletin ulusu ve ülkesiyle bölünmez bütünlüğüne, anayasal düzene aykırı olabileceği veya hak ve özgürlüklerinin korunması ve suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla Kaymakamlığımızca idaremiz dahilinde bulunan açık alanlarda 27.06.2026 günü saat 08:00'den 28.06.2026 günü saat 23:59'a kadar yasaklanmıştır."

BEYOĞLU'NDA HAYAT ADETA DURACAK

28 Haziran'da ilçe sınırlarında 24 saat süreyle toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, bildiri dağıtma, oturma eylemi gibi tüm etkinliklerin yasaklandığını duyuran Beyoğlu Kaymakamlığı da, şu açıklamayı yaptı:

"Bazı sosyal medya hesapları üzerinden; 28.06.2026 günü idaremiz Beyoğlu sınırları içerisinde toplanma çağrıları yapıldığı anlaşılmıştır.

Bahse konu ilçemizde yapılmak istenilen toplanmaların, kamu düzeni ve toplumsal barışı bozabilecek eylemlere sebebiyet verebileceği değerlendirilerek, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. Maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 32/a-ç maddelerine istinaden; Kaymakamlığımızca idaremizde bulunan tüm açık alanlarda 28.06.2026 günü saat 00:01 itibari ile 24 saat süreyle toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, bildiri dağıtma, oturma eylemi gibi tüm etkinlikler YASAKLANMIŞTIR.

Alınacak tedbirler kapsamında saat 10:00 itibariyle;

Taksim Meydan Cumhuriyet Anıtı’nın bariyerle kapatılması,

Taksim Meydanı’nın bariyerle kapatılması, araç ve yaya trafiğinin kapatılması gerekirse kontrollü şekilde araç ve yaya girişlerin yapılması,

Gezi Parkı çevresinde bariyerleme yapılması, yaya trafiğinin kapatılması gerekirse kontrollü şekilde yaya girişlerin yapılması,

İstiklal Caddesi ve ara sokaklarının Tünel Meydan’a kadar bariyerleme yapmak suretiyle kapatılması,

İstiklal Caddesi ve ara sokakların Tünel Meydana kadar araç ve yaya trafiğine kapatılması, gerekirse kontrollü şekilde araç ve yaya girişlerin yapılması,

Karaköy Meydan ve çevresinin bariyerleme yapmak suretiyle kapatılması,

Karaköy Meydan ve çevresinin araç ve yaya trafiğine kapatılması, gerekirse kontrollü şekilde araç ve yaya girişlerin yapılması,

Mete Caddesi, Gümüşsuyu Caddesi, Sıraselviler Caddesi, Billurcu Sokak, Meşelik Sokak, Divan Kavşağı, Kazancı Yokuşu, Balo Sokak, Yeni Çarşı Caddesi, Şişhane Meydanı ve bağlı ara sokakları, Firuzağa Meydanı ve bağlı ara sokakları’nın bariyerleme yapmak suretiyle kapatılması, bu noktaların araç ve yaya trafiğine kapatılması, gerekirse kontrollü şekilde araç ve yaya girişlerin yapılması,

Aynı gün içerisinde ilçemiz genelinde meydana gelmesi muhtemel toplumsal olaylar dikkate alınarak, ihtiyaç görülmesi halinde ilçe sınırları içerisinde farklı noktalarda yaya ve araç trafiğinin kapatılmasına karar verilmiştir."