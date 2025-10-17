Cumhuriyet Gazetesi Logo
İstanbul'da parkta silahlı saldırı: 1 kişi yaralandı!

İstanbul'da parkta silahlı saldırı: 1 kişi yaralandı!

17.10.2025 14:12:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
İstanbul'da parkta silahlı saldırı: 1 kişi yaralandı!

Gaziosmanpaşa ilçesinde bir parkta silahlı saldırıya uğrayan 17 yaşındaki H.D. adlı çocuk, bacaklarından yaralandı. Saldırgan, plakası sprey boyayla kapatılmış araçla olay yerinden kaçtı.

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesine bağlı Kazım Karabekir Mahallesi'nde bulunan bir parkta 15 Ekim günü saat 23.00 sıralarında silahlı saldırı meydana geldi.

İddiaya göre; H.D. (17) adlı çocuk, parkta oturduğu sırada plakası spreyle boyanmış araçla gelen maskeli 1 kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Saldırgan olay sonrası geldiği araçla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağ ve sol bacaklarından yaralanan H.D., ambulansla Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olay yerinde yapılan incelemede 2 adet 9 mm boş kovan ve 1 adet mermi çekirdeği bulundu. Polis ekiplerinin saldırganın kimliğini tespitine ve yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

İlgili Konular: #İstanbul #silahlı saldırı #park

İlgili Haberler

Elazığ’da gazeteciye pompalı tüfekli saldırıda yeni gelişme!
Elazığ’da gazeteciye pompalı tüfekli saldırıda yeni gelişme! Gazeteci Mehmet Nafiz Koca’yı, pompalı tüfekle bacağından yaralayan R.A. yakalandı. R.A.’nın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği aktarıldı.
Kafenin işletme müdürüne silahlı saldırı: Şüpheli yakalandı!
Kafenin işletme müdürüne silahlı saldırı: Şüpheli yakalandı! Bursa'da bir AVM’de kafenin işletme müdürü olarak çalışan Erdem Çetin'i (29) otomobilini park ederken tabancayla vurup ağır yaralayan B.G. yakalandı.
Kahvehaneye silahlı saldırı: Kurşunlar araçlara isabet etti!
Kahvehaneye silahlı saldırı: Kurşunlar araçlara isabet etti! Esenyurt’ta otomobille gelen bir şahıs, kahvehanede oturan gençlere silahlı saldırı düzenledi. Gençler saniyelerle kurtulurken, kurşunlar çevredeki araçlara isabet etti. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, saldırganı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.