Cumhuriyet Gazetesi Logo
İstanbul'da 'Şapkalılar'a operasyon: 40 gözaltı var

İstanbul'da 'Şapkalılar'a operasyon: 40 gözaltı var

20.02.2026 12:08:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
İstanbul'da 'Şapkalılar'a operasyon: 40 gözaltı var

İstanbul'da merkezli 5 ilde, Volkan Ramazan Ayhan'ın lideri olduğu bilinen suç örgütünün çökertilmesine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 40 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, liderliğini Volkan Ramazan Ayhan'ın yaptığı 'Şapkalılar' adıyla bilinen suç örgütüne yönelik harekete geçti. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nce, İstanbul genelinde 55 ayrı eyleme karıştıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Ekipler, sabah saatlerinde İstanbul merkezli olmak üzere Adana, Kocaeli, Sivas ve Sakarya’da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. İstihbarat, Çevik Kuvvet ve Özel Harekât Şube Müdürlüklerinin de destek verdiği operasyonda 40 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında yürütülen inceleme işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Operasyona ilişkin yapılan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklama şöyle:  

"Cumhuriyet Başsavcılığımız Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından Istanbul İl Emniyet Müdürülüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’yle koordineli yürütülen, yeni nesil suç örgütlerinden liderliğini Volkan Ramazan AYHAN isimli şahsın yaptığı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında;

Suç örgütünün faaliyetleri doğrultusunda muhtelif suç oluşturan eylemlere iştirak eden 49 şüpheli şahıs tespit edilmiş, tespiti yapılan şahısları yakalamaya yönelik ve suç delillerini elde etmek amacıyla İstanbul, Adana, Kocaeli, Sivas ve Sakarya illerinde olmak üzere toplam 56 adrese yönelik 20.02.2026 günü eş zamanlı olarak operasyonda, 49 şahıstan 36'sı ilimizde, 1'i Adana, 1'i Kocaeli, 1'i Sivas, 1'i Sakarya olmak üzere 3'ü SSÇ toplam 40 şahıs yakalanmıştır.

Henüz yakalanamayan ( 9) şüphelinin yakalanmaları çalışmalarına devam edilmektedir. Cumhuriyet Başsavcılığımızın her türlü suç ve suçlu ile mücadelesi azim ve kararlılıkla devam edecektir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur."

İlgili Konular: #İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı

İlgili Haberler

Hepsi bagajdan çıktı! Suç örgütlerine satılacak 53 ruhsatsız tabancaya el konuldu
Hepsi bagajdan çıktı! Suç örgütlerine satılacak 53 ruhsatsız tabancaya el konuldu Adana’da polisin düzenlediği operasyonda, suç örgütlerine satılmak üzere kente getirildiği belirlenen 53 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olaya ilişkin M.S. (38) ve öncü olarak kente geldiği tespit edilerek gözaltına alınan M.Ö. (44) tutuklandı.
Yurttaşların bilgileri suç örgütlerine satılıyor: Kişisel veri satışında 'panel' tehlikesi!
Yurttaşların bilgileri suç örgütlerine satılıyor: Kişisel veri satışında 'panel' tehlikesi! 'Panel' adı verilen platformlarda vatandaşların kişisel verileri satılıyor. Adli Bilişim Uzmanı İsa Altun, hızla yayılan "panelcilik" sistemlerinin artık sadece basit bir siber suç olmaktan çıkıp organize suç yapılarının kontrolüne geçtiğini belirtti.
Organize suç örgütleri, İtalya'yı karıştırdı: 'Daltonlar' ile 'Casperler' hesaplaşması mı?
Organize suç örgütleri, İtalya'yı karıştırdı: 'Daltonlar' ile 'Casperler' hesaplaşması mı? İtalya’nın Lazio bölgesindeki Viterbo kentinde bir pansiyonda iki Türk vatandaşının ağır silahlarla yakalanarak gözaltına alınmasının ardından olaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Soruşturmayı yürüten İtalyan savcılar, şüphelilerin Türkiye'deki suç örgütleriyle bağlantılı olduğunu düşünüyor.