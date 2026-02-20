İstanbul'da 'Şapkalılar'a operasyon: 40 gözaltı var

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, liderliğini Volkan Ramazan Ayhan'ın yaptığı 'Şapkalılar' adıyla bilinen suç örgütüne yönelik harekete geçti. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nce, İstanbul genelinde 55 ayrı eyleme karıştıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Ekipler, sabah saatlerinde İstanbul merkezli olmak üzere Adana, Kocaeli, Sivas ve Sakarya’da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. İstihbarat, Çevik Kuvvet ve Özel Harekât Şube Müdürlüklerinin de destek verdiği operasyonda 40 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında yürütülen inceleme işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Operasyona ilişkin yapılan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Cumhuriyet Başsavcılığımız Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından Istanbul İl Emniyet Müdürülüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’yle koordineli yürütülen, yeni nesil suç örgütlerinden liderliğini Volkan Ramazan AYHAN isimli şahsın yaptığı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında;

Suç örgütünün faaliyetleri doğrultusunda muhtelif suç oluşturan eylemlere iştirak eden 49 şüpheli şahıs tespit edilmiş, tespiti yapılan şahısları yakalamaya yönelik ve suç delillerini elde etmek amacıyla İstanbul, Adana, Kocaeli, Sivas ve Sakarya illerinde olmak üzere toplam 56 adrese yönelik 20.02.2026 günü eş zamanlı olarak operasyonda, 49 şahıstan 36'sı ilimizde, 1'i Adana, 1'i Kocaeli, 1'i Sivas, 1'i Sakarya olmak üzere 3'ü SSÇ toplam 40 şahıs yakalanmıştır.

Henüz yakalanamayan ( 9) şüphelinin yakalanmaları çalışmalarına devam edilmektedir. Cumhuriyet Başsavcılığımızın her türlü suç ve suçlu ile mücadelesi azim ve kararlılıkla devam edecektir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur."