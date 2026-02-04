İstanbul'da şüpheli çocuk ölümü: 30'uncu kattan düşerek hayatını kaybetti

Cumhuriyet Gazetesi Logo
4.02.2026 09:54:00
DHA
Sarıyer'de 7'nci sınıf öğrencisi Fikret Ömer Akıncı (12) yaşadığı sitedeki binanın 30'uncu katındaki dairenin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Çocuğun cenazesi incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Anne Elif Akıncı'nın (45) verdiği ifadede, çocuğunun evin mutfak kısmının balkonundan sarktığını ve düştüğünü söylediği öğrenildi. Savcılık 'Şüpheli ölüm' olarak değerlendirdiği olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olay, 1 Şubat Pazar günü saat 23.00 sıralarında Ayazağa Mahallesi’ndeki bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 7'nci sınıf öğrencisi Fikret Ömer Akıncı, akşam saatlerinde yaşadığı sitedeki binanın 30'uncu katındaki dairesinin balkonuna çıktı.

Akıncı bir süre sonra balkondan düştü. Akıncı’nın düştüğünü gören çevredeki vatandaşlar sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Sağlık ekipleri, Fikret Ömer Akıncı’nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

ANNE: BALKONDAN SARKTI VE DÜŞTÜ

Olayın ardından polis ekipleri çalışma başlattı. Olay sırasında evde bulunan anne Elif Akıncı polise verdiği ifadede, çocuğunun evin mutfak kısmının balkonundan sarktığını ve düştüğünü, herhangi bir hastalığının olmadığını söylediği öğrenildi. Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından Fikret Ömer Akıncı’nın cansız bedeni, cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Savcılık 'Şüpheli ölüm' olarak değerlendirdiği olayla ilgili soruşturma başlattı.

