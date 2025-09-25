Cumhuriyet Gazetesi Logo
İstanbul'da 'ters yön' tartışması: 'Polis çağır' dedi, 9 bin lira ceza yedi!

İstanbul'da 'ters yön' tartışması: 'Polis çağır' dedi, 9 bin lira ceza yedi!

25.09.2025 09:36:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
İstanbul'da 'ters yön' tartışması: 'Polis çağır' dedi, 9 bin lira ceza yedi!

Sultangazi ilçesinde sokakta tek yön tabelası olmasına rağmen ters yönde ilerlediği iddia edilen minibüs şoförü, kendisine 'Polisi çağıracağım' diyen otomobil sürücüsüyle tartıştı. Olay sonrası harekete geçen ekipler 'Polis çağır sıkıntı yok' diyen minibüs şoförüne 'Ters yönde araç kullanmaktan' 9 bin 267 lira para cezası kesti.

İstanbul'un Sultangazi ilçesine bağlı 50. Yıl Mahallesi'nde dün saat 08.10 sıralarında ilginç bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; tek yön tabelasının bulunduğu sokakta ilerleyen otomobil sürücüsü, ters yönden geldiği belirtilen 34 NNS 666 plakalı minibüs şoförüyle tartıştı. Otomobil sürücüsü ters yönden gelen minibüs şoförüne yol vermemekte ısrar ederek, polis ekiplerine haber vereceğini söyledi.

Minibüs şoförü ise 'Polis çağır sıkıntı yok' diyerek sürücüye cevap verdi. İki sürücü arasındaki tartışma uzun süre devam etti.

Otomobil sürücüsü aracından inerek minibüs şoförüyle tartışmaya devam etti, ardından da minibüs şoförünü polis ekiplerine şikâyet etti.

Sürücünün bir süre sonra yol verdiği minibüs şoförü ise, sokaktan hızla uzaklaştı. Olayla ilgili çalışma yapan polis ekipleri, minibüs şoförüne 'ters yönde araç kullanmaktan' 9 bin 267 lira cezai işlem uyguladı.

İlgili Konular: #İstanbul #polis #ceza #ters yön

İlgili Haberler

Diyarbakır'da feci kaza... İki kamyonet çarpıştı: Can kayıpları ve yaralı var!
Diyarbakır'da feci kaza... İki kamyonet çarpıştı: Can kayıpları ve yaralı var! Sur ilçesinde iki kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.
Ters yönde giden araç faciaya yol açtı: 2 ölü
Ters yönde giden araç faciaya yol açtı: 2 ölü Manisa’nın Akhisar ilçesinde ters yönde ilerleyen aracın karşı şeritte ilerleyen otomobile çarpması sonucu 2 kişi öldü.
Ankara'da zincirleme kaza... Yaralılar var!
Ankara'da zincirleme kaza... Yaralılar var! Etimesgut ilçesinde üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Yaralılar tedavi altına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.