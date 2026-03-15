İstanbul'da TIR'lara operasyonu: Yüzlerce kilo uyuşturucu yakalandı!

15.03.2026 13:41:00
İstanbul'da 4 TIR'a düzenlenen operasyonda yurt dışından getirildiği tespit edilen 527 kilo 475 gram uyuşturucu ele geçirildi. Küçükçekmece'de, TIR'ların alıcılarla buluştuğu sırada polis ekiplerince yapılan operasyonda ele geçirilen uyuşturucunun Türkiye'de satılmak üzere yurt dışından getirildiği tespit edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü ortak çalışma kapsamında, yurt dışından temin edilen uyuşturucunun TIR'larla Türkiye’ye getirildiğinin belirlenmesi üzerine bazı şüpheliler teknik ve fiziki takibe alındı.

Ekipler tarafından izlenen TIR'ların alıcılarla buluştuğu sırada polis ekiplerince Küçükçekmece'de operasyon düzenlendi. Operasyonda, aralarında yaşı küçük 2 şüphelinin de yer aldığı toplam 7 zanlı gözaltına alındı.

TIR'larda yapılan aramada ise 527 kilo 475 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Şüphelilerin uyuşturucuyu teslim aldıktan sonra ülke içinde dağıtımını yapmayı planladıkları belirlendi. Zanlıların emniyetteki işlemleri ise sürüyor.

Van ve Hakkari'de uyuşturucu operasyonu: 320 kilogram uyuşturucu ele geçirildi! İçişleri Bakanlığı, Van ve Hakkari'de yapılan uyuşturucu operasyonlarında, 320 kilogram uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini, 15 şüpheli zehir tacirinin yakalandığını bildirdi.
Hakkari'de uyuşturucu operasyonu: Yakalanan şüphelilerden biri başkomiser çıktı! Hakkari merkezli üç farklı ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 64 kilo 200 gram skunk maddesi ele geçirildi. Yapılan operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden birinin başkomiser olduğu ortaya çıktı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden başkomiser dahil 4 kişi tutuklandı.
İzmir'de arama yapılan araçta 1,3 ton uyuşturucu madde ele geçirildi İçişleri Bakanlığı, İzmir Torbalı'da bir araçta yapılan aramada bir ton 346,5 kg skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildiğini duyuruldu. Bakanlık açıklamasına göre, olayla ilgili olarak 1 kişi de gözaltına alındı.