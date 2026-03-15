İstanbul'da TIR'lara operasyonu: Yüzlerce kilo uyuşturucu yakalandı!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü ortak çalışma kapsamında, yurt dışından temin edilen uyuşturucunun TIR'larla Türkiye’ye getirildiğinin belirlenmesi üzerine bazı şüpheliler teknik ve fiziki takibe alındı.

Ekipler tarafından izlenen TIR'ların alıcılarla buluştuğu sırada polis ekiplerince Küçükçekmece'de operasyon düzenlendi. Operasyonda, aralarında yaşı küçük 2 şüphelinin de yer aldığı toplam 7 zanlı gözaltına alındı.

TIR'larda yapılan aramada ise 527 kilo 475 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Şüphelilerin uyuşturucuyu teslim aldıktan sonra ülke içinde dağıtımını yapmayı planladıkları belirlendi. Zanlıların emniyetteki işlemleri ise sürüyor.