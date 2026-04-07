İstanbul'daki saldırının ardından 14 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi!

İstanbul'daki saldırının ardından 14 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi!

7.04.2026 15:48:00
İstanbul'daki saldırının ardından 14 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, milli güvenliği hedef aldığı değerlendirilen ve İstanbul'da polise yapılan saldırı üzerinden bilgi kirliliği ürettiği tespit edilen 14 sosyal medya hesabına erişim engeli getirdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, milli güvenliği hedef aldığı değerlendirilen 14 sosyal medya hesabına erişim engeli getirdi. Söz konusu hesapların ayrıca İstanbul'da polise yapılan saldırı üzerinden bilgi kirliliği ürettiği belirlendi.

Karar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında alındı. Sürece Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı da teknik destek sağladı.

Kapatılan hesaplardan bazılarının terör örgütleriyle iltisaklı olduğu tespit edildi. Yetkililer, milli güvenliği tehdit eden dijital faaliyetlere karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

 

Son dakika... İsrail Konsolosluğu önünde çatışma: Teröristlerin kimlikleri tespit edildi
Son dakika... İsrail Konsolosluğu önünde çatışma: Teröristlerin kimlikleri tespit edildi Son dakika haberi... İsrail Konsolosluğu önünde silah sesleri duyuldu!
İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu yakınlarında çatışma: RTÜK'ten 'yayın uyarısı' geldi
İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu yakınlarında çatışma: RTÜK'ten 'yayın uyarısı' geldi RTÜK, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın İsrail Konsolosluğu önünde yaşanan olaylarla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında yayın kuruluşlarını uyardı. “Sadece resmî açıklamalara dayanın, teyitsiz görüntüleri paylaşmayın” ifadelerini kullandı.
Tom Barrack'tan İsrail Konsolosluğu önündeki çatışmaya ilişkin açıklama!
Tom Barrack'tan İsrail Konsolosluğu önündeki çatışmaya ilişkin açıklama! ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, "ABD, İstanbul'daki İsrail Başkonsolosluğu'na bugün gerçekleştirilen saldırıyı en güçlü şekilde kınamaktadır. Diplomatik temsilciliklere yönelik saldırılar, uluslararası düzene ve milletleri birbirine bağlayan ilkelere yönelik saldırılardır. Hızlı ve kararlı müdahalelerinden dolayı Türkiye'ye ve Türk Emniyet Kuvvetleri'ne övgülerimizi sunarız" dedi.