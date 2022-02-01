İstanbul, dünyanın en yoğun trafiğine sahip beşinci kenti oldu

01 Şubat 2022 Salı, 10:29

Avrupa'nın en büyük navigasyon sistemleri şirketlerinden birisi olan TomTom, 2020 yılı verilerinden faydalanarak trafiği en yoğun şehirleri açıkladı. 57 ülkede 416 şehri kapsayan Trafik Endeksi ücretsiz bir şekilde erişim sağlanıyor.

İstanbul’da yaşayan vatandaşların trafik çilesi bitmek bilmezken bu durum dünya sıralamasında üst sevilere tırmandı. Bir önceki raporda dünyanın en çok trafik yoğunluğu yaşanan dokuzuncu şehri olan İstanbul 2020 yılı verilerine dayanılarak çıkartılan sonuçta beşinci sıraya yükseldi. Ayrıca İstanbul trafiğinde seyreden sürücülerin ortalama gitmesi gereken süreden fazla olarak bir yılda 200 saat daha fazla süre harcadıkları açıklandı.

İstanbul’da bulunan sürücüler normal geçirmeleri gereken süreden 8 gün, 8 saat daha fazla zamanı trafikte geçirmiş oluyor. Trafik verilerinde en çarpıcı olan ise cuma günü 19:00 dan sonra seyahat etmenin yılda 4 saat kadar bir zaman kazanmanıza neden olacağı belirtiliyor. İstanbul’da Trafiğin en yoğun olduğu saat ise cuma günü 18:00 olduğu açıklandı.

İSTANBUL DÜNYADA BEŞİNCİ SIRADA

Navigasyon sistemleri şirketinin açıkladığı verilere göre Rusya’nın başkenti Moskova %54 ile, dünyanın en yoğun trafiğine sahip şehir oldu. listenin ikinci sırasında Hindistan’ın Mumbai şehri yer alıyor. Üçüncü sırada ise Kolombiya’nın Bogoto şehri bulunuyor. Dördüncülüğü ise Filipinler Manila şehri alırken. Beşinci sırayı Türkiye’den İstanbul alıyor.

“BU ŞEHİRDE TRAFİK BÜYÜK BİR SORUN”

İstanbul trafiğinde araç kullanan Kemal Koca, “Bence dünyada ilk 5 şehrin arasında olması normal hatta birinci bile olabilir. Trafiğin bu şehre özgün farklı bir sıkıntısı var. İstanbul’un belli yerleri aşırı kalabalık oluyor. Bunun çözümü yok gibi duruyor” dedi.

“İSTANBUL’UN TRAFİK YOĞUNLUĞUNDA DÜNYANIN BİRİNCİ ŞEHRİ OLMASI GEREKİYOR”

15 yıldır İstanbul’da taksicilik yaptığını ifade eden Süleyman Yılmaz, “İstanbul’un trafik yoğunluğunda dünyanın birinci şehri olması gerekiyor. 5 şehri olması gene çok iyi buluyorum, en ufak bir kazada yollar kilitleniyor. Günde 12 saat boyunca trafikte kalıyorum. Bazen 15 kilometrelik bir yol bir saati buluyor. Türkiye’nin en kötü trafiği olan şehri İstanbul” diye konuştu.

“BAZEN 40 DAKİKADA 3 KİLOMETRE GİDEMİYORUZ”

Trafik yoğunluğunun azalması için vatandaşların toplu taşımaya yönelmesi gerektiğini belirten Murat Korkmaz, “İstanbul dünyada trafik yoğunluğu en fazla olan beşinci şehri seçilmiş. Bu bilgiyi bilmiyordum ancak İstanbul’da trafiğin büyük bir çile olduğunu biliyordum. Her gün 8 saat trafikte kalıyoruz. Her vatandaş tek başına araba ile seyahat ettiği için yoğunluk daha fazla artıyor. Bazen 40 dakikada 3 kilometre gidemiyoruz” ifadelerini kullandı.