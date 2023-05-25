İstanbul Esenler'de 'domuz bağı' cinayeti iddiası: Emniyet'ten açıklama geldi!

Yayınlanma: 25.05.2023 - 08:15

Güncelleme: 25.05.2023 - 15:32

İstanbul, Esenler'deki olay, saat 21.00 sıralarında Kemer Mahallesi 903 Sokak’ta bulunan 5 katlı binanın giriş katında meydana geldi.

Binanın giriş katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, dairede bir kişinin hareketsiz yattığını tespit etti.

DOMUZ BAĞI İLE BAĞLANDIĞI TESPİT EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, bu kişinin 42 yaşındaki Pakistan uyruklu Muhammad Tahir Khan olduğunu tespit etti. Khan'ın domuz bağı bağlı olduğu iddia edildi.

Adrese gelen olay yeri inceleme ekipleri evde inceleme yaptı. Yangının Khan’a ait evrakların elektrikli ısıtıcının üzerine atılmasıyla meydana geldiği ileri sürüldü. Khan’ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

EMNİYET'TEN AÇIKLAMA GELDİ

Emniyet, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Şahsın ayakları bağlı halde yerde yatar vaziyette olduğu görülmüştür. Bazı ulusal kanallar ve internet sitesi haberlerinde “Domuz Bağı Cinayeti” şeklinde yer alan içerikler gerçeği yansıtmamaktadır.