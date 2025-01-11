Küçükçekmece'de eşiyle evine giden esnafa silahlı saldırı!

Yayınlanma: 11.01.2025 - 00:38

Güncelleme: 11.01.2025 - 00:38

Olay, bugün saat 21.00 sıralarında Mehmet Akif Mahallesi Kemalpaşa Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; esnaf Serdar Aydoğdu, eşiyle birlikte fırından ekmek aldıktan sonra evine gittiği sırada motosikletli 2 şüphelinin silahlı saldırısına uğradı.

Husumetlileri olduğu düşünülen silahlı saldırganlar olay yerinden kaçarken ayağından vurulan Aydoğdu ise yere düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri de yaralı Aydoğdu'yu ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Silahlı saldırı sonrası yaşananları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydederken şüphelilerin motosiklet ile sokağa girdiği anlar bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, olay yeri incelemesini tamamlarken şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

"EŞİ BAĞIRIYORDU"

Silahlı saldırının olduğu sokakta yaşayan Ergün Bulut, “Adam vurulmuş dediler, geldim. Burayı polis çevirmişti, adam yerde yatıyordu. Dizinden vurulmuş dediler, tam görmedim. Pilavcıymış, aralarında husumet varmış. Eşi, 'İbrahim sorumlusu sensin' diye bağırıyordu" dedi.