Cumhuriyet Gazetesi Logo
İstanbul Havalimanı'nda milyon liralık uyuşturucu operasyonu: 2 yolcu tutuklandı

İstanbul Havalimanı'nda milyon liralık uyuşturucu operasyonu: 2 yolcu tutuklandı

7.05.2026 09:27:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
İstanbul Havalimanı'nda milyon liralık uyuşturucu operasyonu: 2 yolcu tutuklandı

Tayland'dan Londra'ya İstanbul Havalimanı aktarmalı uçakla gitmek üzere yola çıkan iki İngiliz yolcu valizlerinde uyuşturucu ile yakalandı. Piyasa değerinin yaklaşık 17 milyon lira olduğu öğrenilen uyuşturucuya ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin İstanbul Havalimanı'ndaki son görüntüleri ve ekipler tarafından yakalandıkları anlar yer aldı.

Olay, 26 Nisan günü İstanbul Havalimanı'nda meydana geldi.

Ticaret Bakanlığı'na bağlı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat ekipleri, risk analizi çalışmaları kapsamında Tayland'dan İstanbul'a gelen ve buradan Londra'ya gidecek 2 İngiliz yolcuyu takibe aldı. Şüpheliler Taylor Astle Johnson ve Holly Ann Cooper'i tespit eden ekipler, yolcuları havalimanında B5 kapısına giderek uçaktan indirdi.

Kimlik ve pasaport işlemlerinin ardından şüpheliler, detaylı arama yapılmak üzere Gümrük Muhafaza birimine götürüldü.

PİYASA DEĞERİ 17 MİLYON LİRA

Şüphelilere yönelik yapılan aramalarda, Taylor Astle Johnson'ye ait valizde 17 adet vakumlu poşet içerisinde yeşil renkli bitki parçaları bulundu. Uyuşturucu test kitinde yapılan incelemede bulunan maddenin 'Esrar' olduğu tespit edildi. Ele geçirilen esrarın toplam ağırlığının 19 kilo 260 gram olduğu öğrenildi.

Piyasa değerinin 17 milyon 334 bin lira olduğu değerlendirilen uyuşturucuya el konuldu.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin İstanbul Havalimanı'ndaki son görüntüleri ve ekipler tarafından yakalandıkları anlar yer aldı.

Konuya ilişkin gözaltına alınan şüpheliler işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İlgili Konular: #İstanbul #HAValimanı #Tayland

İlgili Haberler

Oto boya atölyesinde 'uyuşturucu' ile yakalandı: Yakayı ele verdi
Oto boya atölyesinde 'uyuşturucu' ile yakalandı: Yakayı ele verdi Aydın'ın Efeler ilçesinde işlettiği oto boya atölyesinde 110 gram metamfetamin ile yakalanan Rıfat Gölcük, tutuklandı.
Ordu'da polis memuru kazada hayatını kaybetti
Ordu'da polis memuru kazada hayatını kaybetti Ordu Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Alev Kovancı (45), Perşembe ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.
Uyuşturucu ve kara para aklama: İktidar partisinden senatöre 13 yıl hapis
Uyuşturucu ve kara para aklama: İktidar partisinden senatöre 13 yıl hapis Paraguay’da iktidar partisinden senatör Erico Galeano, uyuşturucu ticareti bağlantılı kara para aklama ve suç örgütü üyeliği suçlarından 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Uluslararası kokain ağıyla ilişkileri olduğu belirtilen Galeano’nun futbol kulübü üzerinden milyon dolarlık işlemlerle gelir akladığı ortaya konuldu.