İstanbul Havalimanı'nda hangi uçuşlar iptal edildi? İşte uçuş iptali sorgulama sayfası

10 Mart 2022 Perşembe, 17:27

İstanbul iptal olan uçak seferleri belli oldu. 1987 yılından beri en zorlu hava şartlarını yaşayan İstanbul'da yetkililer bu kez sıkı tedbirler aldı. 2022 yılının ilk günlerinde yaşanan kar fırtınasında İstanbul Havalimanı'nda yüzlerce yolcu mahsur kalmış, karla kaplanan yollar nedeniyle ulaşım aksamıştı.

İSTANBUL'DA UÇAK SEFERLERİ İPTAL Mİ?

Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önlem alan THY ve Pegasus, İstanbul Havalimanı'nda ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 10-11 Mart 2022 tarihlerinde iptal edilen uçuşlarını internet sayfasında açıkladı. İptal edilen uçak seferleri ile ilgili THY'den gelen açıklamada, değişiklik veya iade işlemlerinin tamamlanacağı belirtildi.

PEGASUS 10-11 MART 2022 UÇAK SEFER İPTALLERİ

Pegasus'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Değerli misafirlerimiz,

Sabiha Gökçen Havalimanı Meteorolojik Acil Durum Komitesi kararıyla, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle aşağıdaki uçuşlarımız iptal edilmiştir. Ücretsiz bilet değişikliği veya iptali yapmak isterseniz; www.flypgs.com/bilet-islemleri ve mobil uygulamamız aracılığıyla ya da çağrı merkezimiz üzerinden ücretsiz olarak yapabilirsiniz.

Pegasus iptal olan seferler sorgulama sayfası için www.flypgs.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

THY 10-11 MART 2022 UÇAK SEFER İPTALLERİ

Türk Hava Yolları (THY), İstanbul'da etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle 10 Mart'ta İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bazı seferlerini iptal etti.

THY'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "10 Mart tarihinde beklenen hava muhalefeti nedeniyle İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanları kalkışlı, varışlı bazı seferlerimiz iptal edilmiştir. Seferi iptal olan yolcularımız, uçuş saatine kadar web sitemiz, mobil uygulamamız ve +908503330849 numaralı çağrı merkezimiz üzerinden değişiklik veya iade işlemlerini tamamlayabilirler" ifadelerine yer verildi.

THY iptal olan seferler sorgulama ekranı için www.turkishairlines.com sayfasını ziyaret edebilirsiniz.