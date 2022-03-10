İstanbul'da AVM'ler saat kaçta kapanıyor? Kar fırtınası, saatleri değiştirtti

10 Mart 2022 Perşembe, 17:03

İstanbul'da kar yağışı tüm hızıyla etkisini sürdürürken özellikle akşam saatlerinde mağduriyetlerin yaşanmaması adında bir dizi tedbir alındı. Okullar ve üniversiteler 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar tatil edilirken, ikinci bir duyuruya kadar İstanbul'a otobüs, kamyon, tır gibi ağır vasıta araçlarının giriş-çıkış yapması yasaklandı.

İSTANBUL'DA AVM'LER AÇIK MI, KAPALI MI?

İstanbul'da hizmet veren 136 alışveriş merkezinin (AVM) kar fırtınasının etkili olacağı 10-14 Mart 2022 günlerinde açık olacak. Kent genelindeki AVM'ler için tamamen kapanma kararı bulunmuyor.

İSTANBUL'DA AVM'LER KAÇTA KAPANACAK?

İstanbul Valiliği, İstanbul'daki tüm alışveriş merkezlerinin (AVM) saat 18.00'de kapanmasına karar verdi. Normal zamanda saat 22.00'de kapanan AVM'lerin ne zaman eski kapanış saatine döneceğini ise yine İstanbul Valiliği ilerleyen günlerde açıklayacak.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle: "İlimizdeki meslek odaları ve ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla yapılan görüşmeler doğrultusunda; AVM'lerin 9 Mart 2022 Çarşamba gününden itibaren bir sonraki duyuruya kadar saat 18.00'da kapanmasına; AVM otoparklarının kullanılmak üzere açık bulundurulmasına karar verilmiştir."

İSTANBUL'DA KAÇ AVM VAR?

2021 yılı itibarıyla İstanbul'da 136 alışveriş merkezi (AVM) bulunuyor.

İstanbul'un en büyük 10 AVM'si ise şöyle:

* Küçükyalı - Hilltown

* Bayrampaşa - Forum İstanbul

* İkitelli - Mall Of İstanbul

* Çamlıca - Emaar Square

* Bakırköy - Marmara Forum

* Mecidiyeköy - İstanbul Cevahir

* Eyüp - Vialand

* Beylikdüzü - Marmara Park

* Beylikdüzü - Torium

* Acıbadem - Akasya Acıbadem