İstanbul Havalimanı’nda pistlerden biri uçuşlara açıldı

Yoğun kar yağışı nedeniyle tüm uçuşların durdurulduğu İstanbul Havalimanı'ndaki kar temizleme çalışmalarının ardından bir pist saat 12.00 itibariyle uçuşlara açıldı.

İHA
25 Ocak 2022 Salı, 12:45
İstanbul Havalimanı’nda pistlerden biri uçuşlara açıldı
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İstanbul’da etkili olan kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı’ndaki uçuşlar geçici olarak durdurulmuştu.

Karla mücadele çalışmaları devam ederken Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden (SHGM) konuya ilişkin yeni bir açıklama geldi.

SHGM’nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “İstanbul Havalimanı (LTFM) 18/36 pisti park yeri onayı alınarak divert uçuşlar öncelikli olacak şekilde 25 Ocak 2022 tarihi saat 12.00’de trafiğe açılmıştır” denildi. 

Açılan piste, havalimanına iniş yapamayarak başka şehirlerdeki havalimanlarına yönlendirilen uçuşlara öncelik verilecek.




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