İstanbul Havalimanı'nda zehirli hayvan kaçakçılarına operasyon: Bin 500 adet akrep, örümcek, tarantula...

İstanbul Havalimanı'nda yapılan operasyonda, bir şüphelinin valizinde yurt dışına çıkarılması yasak olan ve ilaç yapımında kullanıldığı belirlenen bin 500 adet bazı endemik türdeki akrep, tarantula, örümcek gibi çeşitli hayvanlar ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.05.2024 - 10:56
İstanbul Havalimanı'nda zehirli hayvan kaçakçılarına operasyon: Bin 500 adet akrep, örümcek, tarantula...
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmalarda, Türkiye'de bulunan ve yurt dışına çıkarılması yasak olan bazı endemik türdeki zehirli hayvanların DNA bilgilerinin kopyalandığı ve zehirlerinin sağılma yöntemiyle biriktirilerek ilaç yapımında kullanıldığını tespit etti.

Ekipler, dün İstanbul Havailmanı'nda yaptıkları operasyonda, takibe alınan bir şüphelinin valizinde 58 adet poşet içerisinde yaklaşık bin 500 adet akrep, tarantula, örümcek gibi çeşitli zehirli hayvanlar ile 88 şişe içerinde sıvı madde ele geçirdi.

Yapılan araştırmalarda akrep zehirlerinden elde edilen 1 litre ilacın piyasa değerinin yaklaşık 10 milyon dolar olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan şüphelinin Emniyet'teki işlemleri sürüyor.


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