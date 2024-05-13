Son Dakika... Bakan Ali Yerlikaya duyurdu... 81 ilde 'Çember-18' operasyonu: Binlerce firari yakalandı!

Yayınlanma: 13.05.2024 - 08:15

Güncelleme: 13.05.2024 - 08:15

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 81 ilde 'Çember-18' operasyonları düzenlendiğini belirtti. 'Aranan şahıslara yönelik' düzenlenen operasyonlarda 4 bin 995 firarinin yakalandığı duyuruldu.

Bakan Yerlikaya'nın yaptığı açıklama şöyle:

"81 ilde son 5 günde “Aranan Şahıslara Yönelik” düzenlenen “ÇEMBER-18” operasyonlarında arama kaydı bulunan 4 bin 995 firari yakalandı!

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz!

Yakalanan şahısların kaç yıldır arandığı:

0-5 yıldır aranmakta olan 4 bin 938 şahıs, 5-10 yıldır aranmakta olan 29 şahıs, 10 yıl ve üzeri aranmakta olan 28 şahıs “ÇEMBER-18” operasyonlarıyla yakalandı!?

Yakalanan şahısların hangi suçlardan arandığı: hırsızlıktan 822 şahıs, dolandırıcılıktan 424 şahıs, yağmadan 182 şahıs, adam öldürmeden 73 şahıs, cinsel suçlardan 118 şahıs, terör suçlarından 50 şahıs, narkotik suçlarından 817 şahıs, KOM (Kaçakçılık, Organize) 495 şahıs olmak üzere, diğer suçlardan yakalananlarla birlikte toplam 4 bin 995 şahıs adalete teslim edildi.

İl jandarma Komutanlıkları, İl Emniyet Müdürlükleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığımızca 81 il genelinde arama kaydı olanlara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda bu şahıslar; yol aramalarında, ev ve iş yerleri baskınlarında, kimlik kontrollerinde yakalandı.

Operasyonları yöneten Valilerimizi, Kaymakamlarımızı, İl Jandarma Komutanlarımızı, İl Emniyet Müdürlerimizi, Sahil Güvenliğimizi ve operasyonlara katılan Polislerimizi, Jandarmalarımızı tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizinle"