Son Dakika... Bakan Ali Yerlikaya duyurdu... 81 ilde 'Çember-18' operasyonu: Binlerce firari yakalandı!

Son dakika gelişmesi... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde düzenlenen 'Çember-18' operasyonları kapsamında arama kaydı bulunan binlerce firarinin yakalandığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.05.2024 - 08:15
Son Dakika... Bakan Ali Yerlikaya duyurdu... 81 ilde 'Çember-18' operasyonu: Binlerce firari yakalandı!
Abone Ol google-news

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,  81 ilde 'Çember-18' operasyonları düzenlendiğini belirtti. 'Aranan şahıslara yönelik' düzenlenen operasyonlarda 4 bin 995 firarinin yakalandığı duyuruldu.

Bakan Yerlikaya'nın yaptığı açıklama şöyle:

"81 ilde son 5 günde “Aranan Şahıslara Yönelik” düzenlenen “ÇEMBER-18” operasyonlarında arama kaydı bulunan 4 bin 995 firari yakalandı!

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz!

Yakalanan şahısların kaç yıldır arandığı:

0-5 yıldır aranmakta olan 4 bin 938 şahıs, 5-10 yıldır aranmakta olan 29 şahıs, 10 yıl ve üzeri aranmakta olan 28 şahıs “ÇEMBER-18” operasyonlarıyla yakalandı!?

Yakalanan şahısların hangi suçlardan arandığı: hırsızlıktan 822 şahıs, dolandırıcılıktan 424 şahıs, yağmadan 182 şahıs, adam öldürmeden 73 şahıs, cinsel suçlardan 118 şahıs, terör suçlarından 50 şahıs, narkotik suçlarından 817 şahıs, KOM (Kaçakçılık, Organize) 495 şahıs olmak üzere, diğer suçlardan yakalananlarla birlikte toplam 4 bin 995 şahıs adalete teslim edildi.

İl jandarma Komutanlıkları, İl Emniyet Müdürlükleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığımızca 81 il genelinde arama kaydı olanlara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda bu şahıslar; yol aramalarında, ev ve iş yerleri baskınlarında, kimlik kontrollerinde yakalandı.

Operasyonları yöneten Valilerimizi, Kaymakamlarımızı, İl Jandarma Komutanlarımızı, İl Emniyet Müdürlerimizi, Sahil Güvenliğimizi ve operasyonlara katılan Polislerimizi, Jandarmalarımızı tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizinle"


Son dakika haberleri Ali Yerlikaya haberleri Operasyon haberleri

İlgili Haberler

Bakan Yerlikaya duyurdu: Batman'da 'Mercek-18' operasyonu

Bakan Yerlikaya duyurdu: Batman'da 'Mercek-18' operasyonu
Son dakika... Bakan Yerlikaya duyurdu: 'İstanbul merkezli 2 ilde ‘Mahzen-42’ operasyonu: Husumetli 2 suç örgütü çökertildi!'

Son dakika... Bakan Yerlikaya duyurdu: 'İstanbul merkezli 2 ilde ‘Mahzen-42’ operasyonu: Husumetli 2 suç örgütü çökertildi!'
Bakan Ali Yerlikaya duyurdu... 'Narkoçelik-16' operasyonlarında 366 şüpheli yakalandı

Bakan Ali Yerlikaya duyurdu... 'Narkoçelik-16' operasyonlarında 366 şüpheli yakalandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Eurovision 2024'ün şampiyonu 'İsviçre' oldu: Geceye İsrail protestoları ve Filistin'e destek damga vurdu

Eurovision 2024'ün şampiyonu 'İsviçre' oldu: Geceye İsrail protestoları ve Filistin'e destek damga vurdu
Günlük burç yorumları: 13 Mayıs 2024 Pazartesi Kova burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 13 Mayıs 2024 Pazartesi Kova burcu yorumu
Ayşe Ateş’ten Bahçeli’ye çağrı: ‘Gelin bu davanın önün açın’

Ayşe Ateş’ten Bahçeli’ye çağrı: ‘Gelin bu davanın önün açın’
Ünlü AVM’de yangın faciası: Yüzde 80’i kül oldu!

Ünlü AVM’de yangın faciası: Yüzde 80’i kül oldu!
Danıştay, bakanlığın kararını bozdu: Eski AKP’li başkan Taşçı’ya inceleme

Danıştay, bakanlığın kararını bozdu: Eski AKP’li başkan Taşçı’ya inceleme
Fenerbahçe’den derbi öncesi 3 gollü galibiyet! Fenerbahçe 3-0 Kayserispor

Fenerbahçe’den derbi öncesi 3 gollü galibiyet! Fenerbahçe 3-0 Kayserispor
Engin Polat'ın hesabından dikkat çeken maskeli paylaşım

Engin Polat'ın hesabından dikkat çeken maskeli paylaşım
Mersin’de şok edici cinayet: Anne, 9 yaşındaki oğlunu karnından bıçakladı

Mersin’de şok edici cinayet: Anne, 9 yaşındaki oğlunu karnından bıçakladı