İstanbul için 'kar fırtınası' alarmı! Prof. Dr. Orhan Şen uyardı: 'Bu 4 günü evde geçirelim'

Yayınlanma: 19.02.2025 - 12:33

Güncelleme: 19.02.2025 - 12:33

İstanbul’da beklenen kar yağışı etkisini göstermeye başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yapılan uyarılar doğrultusunda, Avrupa Yakası'nda bazı ilçelerde ve yüksek kesimlerde kar yağışı başladı.

Sultangazi, Eyüpsultan ve Küçükçekmece’de aralıklı olarak kar yağışı görülürken, Arnavutköy ve Başakşehir’de yağışın daha yoğun olduğu bildirildi.

KAR YAĞIŞI AKŞAM SAATLERİNDE KENT GENELİNE YAYILACAK

Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Trakya üzerinden giriş yapan kar yağışının akşam saatlerinde tüm İstanbul’da etkisini göstereceğini belirtti. Şen, “Şu an sıcaklık 4-5 derece civarında, ancak gece saatlerinde 1 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Bu nedenle yollarda buzlanma riski yüksek, sürücüler dikkatli olmalı” uyarısında bulundu.

Şen ayrıca fırtınanın etkisiyle Karadeniz kaynaklı yağışın artabileceğini ifade ederek, “Rüzgarın saatte 60-70 kilometreye kadar çıkması bekleniyor. Bu durum, kar yağışını artırabilir” dedi.

KAR KALINLIĞI 10-15 CM’Yİ BULABİLİR

Bazı haberlerde dile getirilen 40 cm kar kalınlığı tahminlerinin abartılı olduğunu vurgulayan Şen, İstanbul genelinde kar kalınlığının 10-15 cm civarında olabileceğini ancak bunun daha çok kuzey ilçelerinde etkili olacağını söyledi.

YETKİLİLERE VE VATANDAŞLARA ÇAĞRI: ÖNLEMLER ARTIRILMALI

Kar yağışının 4 gün boyunca devam etmesi beklendiğini belirten Şen, belediye ekiplerinin buzlanmaya karşı acil önlemler alması gerektiğini söyledi. “Tuzlama çalışmaları güneş batmadan önce yapılmalı. Uzaktan eğitime geçilmesi değerlendirilmeli. Zorunlu olmadıkça bu 4 günü evde geçirmeye çalışalım” diyerek vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.

Yetkililer, özellikle trafikte yaşanabilecek olası aksamalara karşı toplu taşıma kullanımını önerirken, İstanbul genelinde hava durumuyla ilgili gelişmelerin Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM’un resmi duyurularından takip edilmesi gerektiğini vurguladı.