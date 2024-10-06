İstanbul için saat verildi! Gök gürültülü sağanak uyarısı

İstanbul için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

İstanbul için saat verildi! Gök gürültülü sağanak uyarısı
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AA
Yayınlanma: 06.10.2024 - 16:14

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2 saatlik periyotta İstanbul'da yerel gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yağışların kısa sürede yerel kuvvetli olacağı bu nedenle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.


Etiketler: #sağanak #İstanbul

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