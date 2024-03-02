İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği'nden eğitimde laiklik vurgusu

İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği, 3 Mart tarihli 3 Devrim Yasası'nın 100. Yılında yaptığı basın açıklamasında eğitimde laikliğe dikkat çekti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.03.2024 - 14:42
İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği'nden eğitimde laiklik vurgusu
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Türkiye'de 3 Mart 1924 tarihinde kabul edilen 3 Devrim Yasası, günümüzde de tartışma konusu olmaya devam ediyor. Yasaların temel amacı olan laiklik ve çağdaş ulus devletin kurulması, eğitim ve din devleti ilişkilerinde değişen dinamiklerle gündemde.

İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği, laiklik ilkesine, Atatürk ilke ve devrimlerine sahip çıkma kararlılığını kamuoyu ile paylaşarak, ülkedeki bu tartışmaların demokratik bir zeminde yapılmasını ve laiklik ilkesinin korunmasını talep etti.

Açıklamada şu bilgiler paylaşıldı:

1924 yılında kabul edilen yasalarla birlikte Şeriyye - Evkaf ve Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Vekaletleri kaldırılarak din ve devlet işleri birbirinden ayrılmıştı. Ancak, günümüzde Millî Eğitim Bakanlığı'nın Diyanet İşleri Başkanlığı ile yaptığı işbirliği protokolü ve bu protokol kapsamında okullara imamların atanması gibi uygulamalar, laiklik ilkesine yönelik endişeleri artırıyor.

Ayrıca, Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile getirilen eğitim birliği ve Cumhuriyet değerlerine bağlı bir eğitim sistemi, günümüzde yapay zeka ve teknolojinin hızla geliştiği bir dönemde, tartışmalara neden oluyor. Özellikle, Millî Eğitim Bakanlığı'nın yürüttüğü projelerin dinî içerikli hale gelmesi ve bu projelerin eğitimde çeşitliliği engelliyorç 

1924 yılında kabul edilen yasalarla birlikte hilafetin kaldırılması da dinin siyasete alet edilmesini önlemeyi ve egemenliğin sadece millete ait olduğunu vurgulamayı amaçlamıştı.



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