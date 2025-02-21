İstanbul kara teslim: Taksim'de polis ile yurttaşlar kar topu oynadı

Meteoroloji, AKOM ve Valiliğin uyarıları doğrultusunda İstanbul'da kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor. Son olarak İstanbul Taksim'de polis ile yurttaşlar kar topu oynadı.

İstanbul kara teslim: Taksim'de polis ile yurttaşlar kar topu oynadı
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AA
Yayınlanma: 21.02.2025 - 09:09

İstanbul Taksim’de görevli polis memurları ile vatandaşlar kar topu oynadı.

Kentte kar yağışı etkisini sürdürürken, Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda vatandaşlar çocuklarıyla kar topu oynayarak eğlenceli vakit geçirdi.

Şehrin birçok yerinde farklı güzellikler ortaya çıkarken, Taksim Cumhuriyet Anıtı etrafında toplanan turistler hatıra fotoğrafı çekti.

Taksim Meydanı'nda görevli polis memurları ile vatandaşlar da kar topu oynadı.

O ANLAR KAMEREYA YANSIDI

Polis ile vatandaşların dakikalarca birbirlerine kar topu atarak eğlendiği anlarda güzel görüntüler ortaya çıktı.


Etiketler: #kar yağışı #akom #istanbul valiliği

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