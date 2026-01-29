İstanbul kritik eşikte... Barajlardaki doluluk oranı alarm veriyor!

İstanbul’da son aylarda yağışların mevsim normallerinin altında seyretmesi baraj doluluk oranlarını olumsuz etkilerken, İSKİ’nin açıkladığı güncel veriler kuraklık riskini bir kez daha gözler önüne serdi.

İSKİ verilerine göre; İstanbul’daki barajların genel doluluk oranı yüzde 27,63 oldu. İstanbul’un önemli içme suyu kaynaklarından biri olan Sazlıdere Barajı’ndaki su seviyesi kritik seviyelere gerileyerek yüzde 16,44 kadar düştü. Havadan çekilen görüntülerde Sazlıdere Barajında kuraklık gözler önüne serildi. Daha önce surlar altında kalan yüzlerce metrekare alan kuruduğu barajın orta kısımlarına adacıkların çıktığı çekilen görüntülere yansıdı.

İSKİ verilerine göre; Sazlıdere Barajı’ndaki doluluk oranı önceki aylara kıyasla ciddi düşüş yaşadı. Uzmanlar, özellikle yaz aylarına girilmesiyle birlikte su tüketiminin artacağına dikkat çekerek, mevcut tablonun kuraklık tehlikesini açıkça ortaya koyduğunu belirtti. Yetkililer, baraj havzasında yeterli yağışın gerçekleşmemesi durumunda su rezervlerinde daha da azalma yaşanabileceğini ifade ederken, vatandaşlara su tasarrufu çağrısında bulundu.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından açıklanan 7 Ocak 2026 tarihli güncel veriler, Megakent’in 10 barajından çoğunun kritik seviyelerde olduğunu ortaya koydu:

Elmalı: Yüzde 80,77, Darlık: Yüzde 46,68, Ömerli: Yüzde 40,51, Istrancalar: Yüzde 39,31,Alibey: yüzde 22,37, Büyükçekmece: Yüzde 18,77, Terkos: Yüzde 16,69,Sazlıdere: Yüzde 16,44, Pabuçdere: Yüzde 7,43, Kazandere: Yüzde 4,03.