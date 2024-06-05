İstanbul Maltepe’de 'bomba' paniği: Polis ekipleri güvenlik önlemi aldı
Maltepe’de, bir apartmanın bodrum katında patlamamış el bombası ihbarı üzerine polis ekipleri, cadde üzerinde geniş güvenlik önlemi aldı. Patlayıcı olup olmadığı anlaşılmayan el bombası biçimindeki cisim, incelenmek üzere emniyete götürüldü.
Maltepe Fındıklı Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı binanın bodrum katında, saat 22.00 sıralarında el bombasına benzettikleri cismi gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.
GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şerit çekerek çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekipleri, el bombası biçimindeki cisim üzerinde incelemelerde bulundu.
KRİMİNAL LABORATUVARA GÖNDERİLDİ
Patlayıcı olup olmadığı anlaşılmayan cisim, incelenmek üzere kriminal laboratuvara gönderildi.
GÖRGÜ TANIĞI KONUŞTU
Mahalle sakini Sefa Yılmaz, "Yolda yürüyordum, polis ekiplerini gördüm. Yaklaşıp sordum bilgi almak için bomba olduğunu söylediler. Sonradan açıklama geldi. Yani duyum olarak söylüyorum; 1 adet patlamamış bomba olduğunu tespit etmişler. Onu alıp olay yeri inceleme ekipleri götürdü" dedi.
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