İstanbul merkezli 7 ilde sahte alkol operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonlarda, sahte alkol üretip piyasaya sürmeye çalışan 32 şüpheli yakalandı. Baskın yapılan 56 adreste piyasa değeri 15 milyon lirayı bulan tonlarca etil/metil alkollü sıvı ve 10 bin şişenin üzerinde dolu alkol şişe ele geçirildi.

İHA
22 Kasım 2022 Salı, 09:35
İstanbul merkezli 7 ilde sahte alkol operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
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İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Erzurum, Şanlıurfa, Mersin, Çorum ve Diyarbakır’da 56 adrese düzenlenen sahte alkol operasyonunda, 24 bin 518 litre etil/metil alkollü sıvı, 6,5 litre alkol aroması ve 10 bin 421 adet dolu alkollü içki şişesi ele geçirildi. 


Sahte alkol Operasyon

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