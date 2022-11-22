İstanbul merkezli 7 ilde sahte alkol operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonlarda, sahte alkol üretip piyasaya sürmeye çalışan 32 şüpheli yakalandı. Baskın yapılan 56 adreste piyasa değeri 15 milyon lirayı bulan tonlarca etil/metil alkollü sıvı ve 10 bin şişenin üzerinde dolu alkol şişe ele geçirildi.
İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Erzurum, Şanlıurfa, Mersin, Çorum ve Diyarbakır’da 56 adrese düzenlenen sahte alkol operasyonunda, 24 bin 518 litre etil/metil alkollü sıvı, 6,5 litre alkol aroması ve 10 bin 421 adet dolu alkollü içki şişesi ele geçirildi.
Video Haberler
- Ahırda sakladığı eski paraları 36 yıl sonra buldu
- Akdeniz foku yavrularına 'mağara turu' tehdidi!
- Sivas'ta yaban hayvanları fotokapanlara yansıdı
- ''Duygulanmamak elde değil''
- Görenler şoke oldu
- Ayakkabı tamircisi dükkanını devredecek çırak arıyor
- Motosiklet tutkunu köpek yollarda
- 'Kendi Yolumda'yı Cumhuriyet TV'ye anlatan Athena Gökhan
- Cağ Kebabı ve İspir Fasulyesi Festivali
- Sular çekilince tarihi alan ortaya çıktı
En Çok Okunan Haberler
-
- Arkadaşlarıyla gidip...
- 'One Love' kol bandına izin yok!
- Kaza geçiren oyuncuların son durumları belli oldu
- Uzmanlar uyarıyor: Hemen e-Devlet'e girip değiştirin!
- Karkamış'a roket saldırısı: Ölü ve yaralılar var!
- Tarihi bina eğitime açıldı
- Endonezya'da can kaybı artıyor!
- 'Hükümetin neredeyse yarısı burada'
- Erdoğan'a yanıt, Soylu'ya dava
- Armağan Çağlayan akciğer kanserine yakalandı