İstanbul merkezli 8 ilde bilet dolandırıcılarına operasyon
İstanbul merkezli 8 ilde, bilet dolandırıcılarına yönelik operasyonlar düzenleniyor.
İstanbul merkezli 8 ilde yabancı kişilerin üzerlerine açtıkları acenteler aracılığı ile bilet satan ve ilgili havayolu şirketine ödemeleri gereken bilet tutarlarını ödemeyerek maddi zarara uğrattıkları tespit edilen şüphelilere operasyon düzenlendi.
36 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda belge ve doküman ele geçirildi.
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