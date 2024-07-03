İstanbul merkezli IŞİD operasyonu: 6 gözaltı

Yayınlanma: 03.07.2024 - 10:26

Güncelleme: 03.07.2024 - 10:33

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü IŞİD'e fon sağlamak amacıyla "infak" adı altında para transferi yaparak "Terörizmin Finansmanın Önlenmesinin Hakkında Kanuna Muhalefet Etme" ve "silahlı terör örgütü üyeliği" suçunu işleyen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, İstanbul'da 5 şüpheli, Adana'da ise 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal, banka dekontu, 2 adet yasaklı kitap, 140 bin 800 TL, bin 670 Amerikan doları, 2 bin 900 Avro para ele geçirildi.