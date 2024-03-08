İstanbul merkezli suç örgütü operasyonu: 13 şüpheli yakalandı

İstanbul merkezli 4 ilde örgütlü suç işleyenlere yönelik operasyonda 13 zanlı gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 08.03.2024 - 11:07
İstanbul merkezli suç örgütü operasyonu: 13 şüpheli yakalandı
Abone Ol google-news

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde faaliyet gösteren ve örgütlü şekilde suç işleyenlerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, şüphelilerin, sermaye sahibi iş insanlarından haksız kazanç elde etmek için "kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, yağma amaçlı tehdit, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve mala zarar verme" gibi suçlardan oluşan 6 olay gerçekleştirdiklerini tespit etti.

İstanbul, Aydın, İzmir ve Diyarbakır'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 13 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerdeki aramalarda 2 ruhsatsız tabanca ve 102 mermi ele geçirildi.

Haklarında gözaltı kararı verilen zanlılardan 6'sının cezaevinde olduğu belirlendi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

 


Suç haberleri Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü haberleri

İlgili Haberler

Gaziantep’te litrelerce kaçak akaryakıt ele geçirildi... Gözaltılar var!

Gaziantep’te litrelerce kaçak akaryakıt ele geçirildi... Gözaltılar var!
Elazığ’da silah ticareti operasyonu: 3 gözaltı

Elazığ’da silah ticareti operasyonu: 3 gözaltı
Yabancı uyrukluların sınır dışı edilmesine 'sahte belgelerle' engel olan çeteye operasyon: 24 gözaltı

Yabancı uyrukluların sınır dışı edilmesine 'sahte belgelerle' engel olan çeteye operasyon: 24 gözaltı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

ALF Araştırma son 'İstanbul' anketini paylaştı: Fark 1 puan...

ALF Araştırma son 'İstanbul' anketini paylaştı: Fark 1 puan...
Başkentte kayıtlı seçmen sayısında artış

Başkentte kayıtlı seçmen sayısında artış
Mansur Yavaş'tan 'Meral Akşener' sorusuna yanıt: 'Cumhurbaşkanı adayı olsaydım kazanacağımı düşünüyorum'

Mansur Yavaş'tan 'Meral Akşener' sorusuna yanıt: 'Cumhurbaşkanı adayı olsaydım kazanacağımı düşünüyorum'
Meriç Aral-Serkan Keskin çifti bu yaz evleniyor!

Meriç Aral-Serkan Keskin çifti bu yaz evleniyor!
CHP’li Başarır ‘1 Nisan’ planını açıkladı: Dikkat çeken ‘erken seçim’ vurgusu

CHP’li Başarır ‘1 Nisan’ planını açıkladı: Dikkat çeken ‘erken seçim’ vurgusu
3 deprem uzmanı bir kent için birleşti: ‘Her an deprem olabilir!’

3 deprem uzmanı bir kent için birleşti: ‘Her an deprem olabilir!’
AKP Grup Başkanvekili Akbaşoğlu tarih verdi: Seçime kadar emekli aylığına ek zam yapılacak mı?

AKP Grup Başkanvekili Akbaşoğlu tarih verdi: Seçime kadar emekli aylığına ek zam yapılacak mı?
Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı İlay Aksoy istifa etti

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı İlay Aksoy istifa etti