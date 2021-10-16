İstanbul Müftülüğüne Prof. Dr. Safi Arpaguş atandı

16 Ekim 2021 Cumartesi, 00:25

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre İstanbul Müftülüğü görevine Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Safi Arpaguş atandı. Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı kendi isteği ile görevinden ayrılmıştı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Diyanet İşleri Başkanlığında açık bulunan İstanbul İl Müftülüğü görevine, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Safi Arpaguş atandı.