İstanbul Muhtarları'ndan suçlamalara yanıt: 'Suç duyurusunda bulunacağız'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem
İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla başlayan operasyonlarda tutuklanan İBB Muhtarlık
İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık'ın yerel seçimler öncesi muhtarlara rüşvet
dağıttığı iddiasının yer aldığı haberler üzerine İstanbul Muhtarları, Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi önünde açıklama yaptı.
Muhtarlar adına konuşan Ümraniye ilçesi Finanskent Mahallesi
Muhtarı Erdal Yiğit ise, şunları söyledi:
“Bizler, İstanbul’un 39 ilçesinde görev yapan 962 muhtar
görev yapmaktadır. Bizler mahallerimizde halkımıza şeffaf, tarafsız ve ilkeli
bir anlayışla hizmet etmeyi görev bilmekteyiz. Hiçbir siyasi kurum ya da
kişiyle bağlılığımız olmadan, yalnızca kamu yararını gözeterek görev yapan kamu
temsilcileriyiz. Yerel yönetimlerle iş birliği içinde mahallelerimizin ihtiyaçlarını
karşılamak ve vatandaşlarımıza destek sağlamak temel sorumluluğumuzdur.
“SÖZ KONUSU HABERLERDE İDDİA EDİLENİN…”
Söz konusu haberlerde iddia edilenin aksine, İstanbul
Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanan destekler; 5393 sayılı Belediye
Kanunu’nun 9. maddesi kapsamında, yalnızca muhtarlık binalarının temel
ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak, yılda bir defaya mahsus yapılan
kurumsal demirbaş ve malzeme yardımlarıdır. Bahsi geçen beyaz eşyalar,
muhtarlıklara demirbaş olarak verilmiş; bu süreçte kişisel menfaat ya da seçim
sürecine yönelik bir uygulama kesinlikle söz konusu olmamıştır.
‘MARKET KARTI DAĞITIMI’ İDDİALARINA DA YANIT VERDİLER!
Ayrıca haberlerde çarpıtılan 'market kartı dağıtımı' konusu
da açıklığa kavuşturulmalıdır. Bu kartlar, belediyenin sosyal destek
çalışmaları kapsamında, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere muhtarlıklar
aracılığıyla, isim listeleri ve imza karşılığı olarak teslim edilmiştir. Süreç
tamamen kayıt altına alınmış, şeffaf ve mevzuata uygun şekilde yürütülmüştür.
Muhtarlar, bu süreçlerde ne kişisel ne de siyasi bir çıkar
amacıyla hareket etmiştir. Söz konusu iddialar yalnızca bizleri değil, devletin
en köklü temsil makamlarından biri olan muhtarlık kurumunu da hedef almakta ve
itibarsızlaştırmayı amaçlamaktadır. Yapılan yalan yanlış haberlerle istanbul’da
bulunan tüm mahalle muhtarları töhmet altında bırakmak, büyük bir haksızlıktır.
“HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATTIK”
Bu nedenle; kamuoyunu açıkça yanıltan ve muhtarlık kurumunun
itibarını zedelemeye çalışan bu haberleri yayımlayan kişi ve kurumlar hakkında
hukuki süreci başlattığımızı ve adli mercilere suç duyurusunda bulunacağımızı
kamuoyuna bildiririz.
Görevini onurla yerine getiren tüm muhtar arkadaşlarımızı ve
İstanbul Büyükşehir belediyesi muhtarlık işleri daire başkanı Sn. Yavuz Saltık
ve çalışma arkadaşlarını hedef alan bu tür karalama kampanyalarını şiddetle
kınıyor; halkımızı da muhtarlık kurumuna yönelik bu tür mesnetsiz iddialara
itibar etmemeye davet ediyoruz.”